EDUCA respalda reforma educativa integral centrada en calidad de aprendizajes, formación docente y una gobernanza efectiva

Santo Domingo, D.N. – Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) valoró como un paso positivo el giro anunciado por el Gobierno hacia una reforma integral del sector educativo, al considerar que abre la oportunidad de elevar el debate nacional desde la reorganización institucional hacia la transformación efectiva del sistema educativo dominicano priorizando los aprendizajes.

A juicio de la organización, el enfoque debe trascender la propuesta inicial de fusión entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), para avanzar hacia un modelo educativo articulado que abarque desde la primera infancia hasta la educación universitaria.

<< Valoramos que el país avance hacia una visión integral del sistema educativo. Este es el momento de centrar la discusión en la calidad de los aprendizajes, la formación docente y una gobernanza efectiva más que en cambios estructurales que dirijan los esfuerzos en mejorar los resultados en el aula>>, afirmó Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de Educa.

No obstante, subrayó que estos procesos de transformación deben sustentarse en evidencia y buscando resultados claros evitando reproducir modelos anteriores que en la práctica no han logrado mejoras sostenibles.

<< Transformar y articular el sistema es fundamental, pero debe hacerse a partir de lo que ha funcionado a nivel global. El país no puede repetir reformas que reorganizan estructuras sin mejorar los resultados educativos >>, enfatizó Sosa Machado.

En ese contexto, recordó que la educación a nivel mundial atraviesa una transformación sin precedentes, impulsada por la revolución tecnológica y la necesidad de enfrentar desafíos globales como el cambio climático y las desigualdades.

Señaló que la innovación educativa se ha convertido en el eje central de este proceso, orientado a construir sistemas capaces de garantizar que todos los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para aprender, adaptarse y prosperar en entornos cada vez más complejos e inciertos.

<< Las tendencias educativas más avanzadas apuntan al desarrollo de competencias que trascienden el conocimiento técnico, tales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo; sin embargo no existe una única fórmula para transformar la educación. Los países avanzan en función de sus realidades, pero todos coinciden en el principio que dicta que sin calidad en los aprendizajes, ninguna reforma es suficiente >>, apuntaló.

A su juicio, la educación inicial básica y superior requieren enfoques diferenciados, por lo que una mayor articulación del sistema no debe implicar la pérdida de autonomía funcional ni de capacidades técnicas específicas.

Asimismo, reiteró la disposición institucional de participar activamente en los procesos de consulta anunciados por las autoridades, con el objetivo de contribuir a una reforma basada en evidencia, consenso y visión de país; << y es que para ver cambios en materia educativa es preciso dar continuidad a las iniciativas implementadas ya que se trata de un proceso largo >>, acentuó.

Finalmente, precisó que la República Dominicana necesita una transformación real que impacte la calidad, la equidad y la pertinencia del sistema educativo. << Empero, esto sólo se logra trabajando unidos y dando seguimiento a largo plazo a las iniciativas que impactan al sector.

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