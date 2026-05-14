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Afirma amplio margen en encuesta Gallup es para Collado ser escogido candidato presidencial por consenso en PRM

Ramón Mercedes14 de mayo de 2026
3 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El empresario, dirigente político y comunitario en esta ciudad, Roberto Rojas, afirmó que la reciente encuesta de Gallup determinó que el aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), David Collado, es el más valorado entre todos los aspirantes en esa organización.

“El escenario refleja la preferencia dentro del PRM”, sostiene el también destacado dirigente en diversas ciudades de la circunscripción 1-USA, debido a sus labores altruistas durante más de una década.

“Si el sondeo de la prestigiosa encuestadora Gallup-Diario Libre otorga un 61,8 % a Collado entre los simpatizantes perremeístas, y con la menor tasa de rechazo entre los demás aspirantes, debe ser, ipso facto, escogido por consenso”, indicó Rojas.

De los demás aspirantes, la más cerca es Carolina Mejía, quien obtuvo un 21,1 %; Raquel Peña un 2,5 %; con 1,3 % está José Ignacio Paliza; Guido Gómez Mazara y Eduardo Sanz Lovatón registran 1 % cada uno; 0,8 % para Wellington Arnaud; 0,3 % para Jean Luis Rodríguez y Andrés Cueto.

“Ante esa realidad, el partido debe escoger por consenso a Collado como su candidato para 2028, y así la organización sellará el triunfo presidencial, porque se trata de ganar, no solo de participar”, sostuvo.

“Además, se evita gastar tiempo, dinero y dispersión de la militancia, y se concentran todas las energías en su candidatura, para ganar y continuar con la obra del presidente Abinader”, precisó Rojas.

Indicó que Collado promete una gestión basada en la transparencia, eficiencia y desarrollo sostenible del turismo, destacándose por la ejecución de obras sin escándalos de corrupción y el apoyo a vendedores locales en zonas turísticas. Su enfoque se centra en fortalecer la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico.

 

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Ramón Mercedes14 de mayo de 2026
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