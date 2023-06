Diputada asegura gobierno empeora problemas

SANTO DOMINGO, RD.-La Diputada Dulces Rojas, aseguró que Fuerza del

Pueblo ganará las próximas elecciones presidenciales, congresuales y

municipales, lo que dijo se evidencia en que, mientras el presidente Luis

Abinader baja en las encuestas, el ex presidente Leonel Fernández sube.

Explicó que la propia encuesta Gallup en abril dio un porcentaje al gobierno

por encima de 50 y ahora en junio lo baja a 47, lo que significa que la

reelección esta en picada. Cuando salió el estudio de abril, la empresa

encuestadora tuvo que pedir disculpa, por eso la población no cree en esos

números, porque no presentan la realidad.

La miembro de la dirección Política de Fuerza del Pueblo indicó que, para darse

cuenta lo mal que esta el gobierno en la población, solo hay que montarse en el

transporte público, ir a los supermercados y colmados para escuchar las

lamentaciones de las amas de casas, por los altos precios de los productos

alimenticios que forman parte de la canasta familiar.

Explicó que, el gobierno de Luis Abinader en tres años no puede presentar al

país una sola obra iniciada por su gestión, sin embargo, reconoció que ha

concluidos algunas dejadas en construcción por el pasado gobierno, que

estaban avanzadas.

La congresista de Fuerza del Pueblo enumeró una serie de problemas que el

gobierno en vez de solucionarlos, los has empeorados, entre esos, energía

eléctrica, educación, seguridad ciudadana y carestía de los productos

alimenticios que forman parte de la canasta familiar.

“Hablar del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Norte, es

hablar de nada, ahora si tu habla de Fuerza del pueblo es un partido que está

puntero, en primer lugar, si las elecciones fueran hoy, el presidente Leonel

Fernández en nuestra demarcación gana en primera vuelta”, explicó la

legisladora.

1