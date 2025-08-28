- Publicidad -
Danilo está perdido

Ramón Colombo28 de agosto de 2025
¡Qué problema, el de Danilo Medina! Ya no tiene el monopolio de las grandes decisiones, pues la alta dirigencia morada se ha multiplicado. Ya no convence a nadie de que el Penco otra vez es la mejor opción presidencial. ..Y ahora, de remate, tiene de frente  a Charlie Mariotti, de hecho un líder retador que no es nada fácil y le dice sus críticas de frente, cara a cara y sin ningún tapujo. (¿Tendrá Danilo que dejar la Presidencia del Partido, que ha pasado de morado a gris? ¿Tendrá que aguantar que le sigan sacando la lengua, sin que muestre capacidad de respuesta en un debate cada vez más abierto? …(Sospecho que a Danilo no lo salva ni el médico chino).

