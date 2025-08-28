Danilo está perdido

¡Qué problema, el de Danilo Medina! Ya no tiene el monopolio de las grandes decisiones, pues la alta dirigencia morada se ha multiplicado. Ya no convence a nadie de que el Penco otra vez es la mejor opción presidencial. ..Y ahora, de remate, tiene de frente a Charlie Mariotti, de hecho un líder retador que no es nada fácil y le dice sus críticas de frente, cara a cara y sin ningún tapujo. (¿Tendrá Danilo que dejar la Presidencia del Partido, que ha pasado de morado a gris? ¿Tendrá que aguantar que le sigan sacando la lengua, sin que muestre capacidad de respuesta en un debate cada vez más abierto? …(Sospecho que a Danilo no lo salva ni el médico chino).