Cristóbal Marte saluda al COI por regular que solo las mujeres biológicas compitan entre sí

SANTO DOMINGO. El presidente de la Confederación Norte-Centroamérica y del Caribe de Voleibol y primer vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, saludó este lunes la decisión tomada por el Comité Olímpico Internacional (COI) en marzo pasado sobre su nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, donde sólo las mujeres biológicas podrán competir en ellas, una norma que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Aplaudimos de manera tajante esa decisión del COI que fue dada a conocer hace pocos días atrás por su presidenta, Kirsty Coventry”, recalcó.

Asimismo, Marte Hoffiz recordó que, en el 2018, la NORCECA, luego de un proceso de consultas con reputados abogados, adoptó una resolución sobre la elegibilidad de las jugadoras y quedó plasmada en el punto 6.1 de la misma.

A continuación, presentamos de manera íntegra el punto 6.1 sobre la Elegibilidad de las Jugadoras de la NORCECA.

Elegibilidad de las jugadoras6.1 La XVII Copa Panamericana Femenina Senior 2018 es una competición internacional intercontinental reservada exclusivamente a jugadoras nacidas como mujeres.

Las jugadoras participantes deben ser ciudadanas del país al que representan, de conformidad con el Reglamento Deportivo y General de la FIVB. El documento oficial para verificar la elegibilidad de ciudadanía de la jugadora es su pasaporte válido, el cual deberá ser expedido por las autoridades gubernamentales competentes de su país.

Los directores técnicos deben presentar, con fines de control y para la base de datos, copias a color de los pasaportes de las jugadoras de la selección nacional (en CD o copia impresa a color) durante la investigación preliminar del equipo.

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