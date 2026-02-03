COOPNAMA eleva su respaldo de cooperación a COOPSEGUROS

SANTO DOMINGO. – La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) anunció el incremento de su aporte de capital a la Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS), para el beneficio colectivo de sus asociados, estableciendo un precedente histórico dentro del movimiento cooperativo dominicano.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa celebrada en la sede principal de COOPSEGUROS, en la que también se efectuó la firma de un acuerdo interinstitucional mediante el cual se garantizará la provisión de soluciones integrales de seguros para los más de 200 mil asociados de COOPNAMA, así como la protección y continuidad de las operaciones institucionales de la cooperativa.

La firma del convenio estuvo encabezada por los presidentes de los Consejos de Administración de ambas entidades, el profesor Santiago Portes, por COOPNAMA, y el Lic. Manuel Gutiérrez, por COOPSEGUROS, quienes destacaron que esta decisión fortalece significativamente a ambas instituciones.

El presidente del Consejo de Administración de COOPNAMA, profesor Santiago Portes, expresó la satisfacción por la firma de este acuerdo, el cual fortalece y apalanca las operaciones de la más importante aseguradora del ámbito cooperativo.

“Nuestra verdadera intención es enviar el mensaje a todo el cooperativismo nacional e internacional, de que dos instituciones hermanas se puedan apoyar dentro del sector, estableciendo planes de desarrollo en beneficio de los asociados y de todas las cooperativas”, dijo Portes.

En la firma de este convenio, se destacaron a su vez, los gerentes generales de ambas instituciones, el Prof. Lucas Figueroa Lapay de COOPNAMA y el Ing. Estón Fulcar en representación de COOPSEGUROS.

En ese sentido, el Ing. Fulcar indicó que este aumento de capital forma parte de una estrategia de relanzamiento financiero e institucional, orientada a ampliar la participación de la entidad en el mercado asegurador y generar beneficios sostenibles para COOPNAMA y el conjunto de cooperativas asociadas.

“La intención es que podamos desarrollar productos orientados a cubrir las necesidades de los asociados de COOPNAMA, que a raíz de ese ejercicio podamos realizar procesos de optimización de costos, donde se puedan determinar oportunidades de mejoras en las contrataciones de los afiliados”, subrayó el gerente general de COOPSEGUROS, Estón Fulcar.

SOBRE EL CONVENIO

El acuerdo establece que COOPSEGUROS ofrecerá coberturas integrales para los riesgos inherentes a las operaciones de COOPNAMA, además de diseñar planes de seguros especializados para sus asociados, lo que permitirá optimizar costos mediante economías de escala, acceder a condiciones preferenciales y disponer de facilidades adicionales en beneficio de la membrecía.

En cuanto al alcance del acuerdo, el presidente del Consejo de Administración de COOPSEGUROS, Manuel Gutiérrez, afirmó que el incremento del aporte de capital constituye una clara muestra de confianza y respaldo institucional por parte de COOPNAMA, y aseguró que esta inversión generará beneficios directos tanto para la cooperativa magisterial como para sus asociados.

Se recuerda que la Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS), es la única aseguradora organizada bajo el modelo cooperativo en la República Dominicana. Fundada en 1989, inició operaciones el 1 de enero de 1990 con el objetivo de brindar servicios de seguros al movimiento cooperativo y al público en general, bajo una visión solidaria y mutualista.

Además, ofrece una amplia gama de seguros personales y colectivos, incluyendo vida, accidentes personales, salud/ARS, seguros patrimoniales y de daños, vehículos de motor, incendios y líneas aliadas, responsabilidad civil médica, todo riesgo de construcción, transporte y carga, fianzas y otros ramos técnicos.

El presidente de la Cooperativa de los Maestros, Prof. Santiago Portes, se hizo acompañar durante el desarrollo de la rueda de prensa por los profesores Francisco Santana, presidente del Consejo de Vigilancia; Felicia Contreras, secretaria del Consejo de Administración.

De la parte administrativa estuvieron presentes los gerentes: Ubaldo León; Lino Hernández; Eleodoro Almonte; José Sánchez y Clecencio Almonte. Además de Wilfredy Severino, Rafael Santana; Jharle Olivo y Ariel Castro.

