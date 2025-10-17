Concluye Foro Internacional con la firma de la Declaración Iberoamericana sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario

Santo Domingo. – Con la presencia de la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, concluyó este sábado el Foro Internacional sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario, celebrado los días 10 y 11 de octubre de 2025 en el Auditorio Profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, organizado por la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP).

Durante el acto de clausura, la Vicepresidenta Peña recibió en representación del Gobierno dominicano la “Declaración Iberoamericana sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario”, documento que recoge los principales hallazgos, conclusiones y propuestas de los expertos internacionales y locales participantes del foro.

“Esta declaratoria es una hoja de ruta compartida hacia un futuro donde la salud mental sea un eje central de la rehabilitación y la reinserción social. En la República Dominicana, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, hemos asumido la tarea de transformar nuestro sistema penitenciario con hechos concretos”, expresó Peña.

La Declaración enfatiza que la crisis de salud mental en la mayoría de los centros penitenciarios del mundo constituye una emergencia de derechos humanos y salud pública, y plantea acciones concretas orientadas a fortalecer el diagnóstico temprano, mejorar las condiciones de atención, ampliar el personal especializado y promover la justicia restaurativa como enfoque central del sistema penitenciario.

El documento, suscrito por especialistas de Argentina, España, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana, propone además la creación de unidades especializadas de salud mental en los territorios, la realización de censos penitenciarios situacionales, y la formación permanente del personal penitenciario en capacidad de distinguir entre síntomas mentales y faltas disciplinarias.

El foro, coordinado por la ONAPREP junto a la Academia Regional Penitenciaria (ARP), el Prisons Forum, el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) y la Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social (ADOPTRASOC), contó con la participación de destacados especialistas iberoamericanos en salud mental, justicia y gestión penitenciaria.

Con este evento, la ONAPREP reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema penitenciario dominicano, la promoción de una justicia más humana y la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad.