Cándido Mercedes: Quiera o no el presidente Luis Abinader está compelido a presentarse a una repostulación

El sociólogo Cándido Mercedes advirtió que el presidente Luis Abinader está compelido a presentarse a una repostulación del cargo, más allá de que él quiera o no aspirar a un nuevo mandato presidencial en mayo del 2024.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, consideró que no hay que ser experto en política para saber que el mandatario se lanzará a la reelección.

Mercedes plantea que es muy difícil para el Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantenerse en el poder, si Abinader dice que no acepta ir de nuevo como candidato.

Entiende que “la sorpresa inaudita” sería que el último día para enviar la lista de los aspirantes presidenciales a la Junta Central Electoral, en la del PRM no figure el nombre de Abinader.

“El presidente de la República lo está dejando para último, pero no hay dudas de que el presidente…, no hay que ser un experto en política ni en nada para saber que él va, de hecho, él está compelido a ir a las elecciones, más allá de que él quiera o no quiera”, agregó.

El catedrático y ex coordinador general del movimiento Participación Ciudadana planteó que es difícil que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) gane como quiera, si no lleva como candidato al presidente Abinader.

“Está compelido, porque cuando tú tienes una organización de esa naturaleza hay un momento en que ya no decides tú porque eres parte del grupo, aunque seas el líder del grupo, un verdadero líder es aquel que interpreta las necesidades del grupo en el que está”, argumentó.

El activista de la sociedad civil indicó que todas las encuestas establecen como percepción que la gente va a votar por Abinader porque reconocen la existencia de problemas de inseguridad y desempleo, pero no se endilgan al mandatario por no tener culpa de la crisis.

Mercedes opina que no existe empate técnico en las preferencias electorales entre Abinader y el expresidente Fernández.

Calificó como un cliché pobre e insustancial el hecho de que dirigentes de la Fuerza del Pueblo indiquen que sus encuestas arrojan un empate técnico entre el gobernante y el líder opositor.

“No hay ningún empate técnico, en ninguna encuesta y la única que se puso a decir eso tiene como tres meses que no ha vuelto a salir, porque esa misma encuesta que puso a Leonel con Abinader con un empate técnico, fue la misma que en el 2020 Leonel estaba con un 8% y ella le puso 29%, y que si había segunda vuelta Leonel sacaba 49%”, dijo.

Mercedes dijo que si la gente se hubiera llevado de esa encuesta el presidente de la República fuera Leonel Fernández y no Luis Abinader.

Es difícil regularizar el transfuguismo

El ex coordinador general de Participación Ciudadana considera que es difícil regularizar el transfuguismo político porque la medida afecta al ciudadano a la luz del artículo 74 de la Constitución de la República.

Sostiene que también un proceso contra el transfuguismo afecta los derechos fundamentales y la libertad de asociación de los ciudadanos con quienes deseen afiliarse políticamente.

“Tú tienes la capacidad de asociarte con quien quieras y no pueden regular que no te vayas para otro (partido)”, recalcó.

El sociólogo y catedrático manifestó que durante mucho tiempo la sociedad civil y los demás sectores estaban propugnando por una ley de Partidos Políticos, pero fue aprobada en el 2018.

Observó que el país está en una verdadera campaña electoral, con la colocación de afiches y promoción en los medios de comunicación, como si la ley no existiera.

Señaló que eso tiene que ver con la Junta Central Electoral porque debe regular esas actuaciones y someter a todo el que viole la ley.

“Ahora, eso tiene que ver en gran medida con la calidad de los actores políticos y que los políticos de este país creen que son una casta especial, que a ellos no le está vedado la aplicación de las normas institucionales y a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no”, agregó.

Las elecciones más costosas de América Latina son las de RD

El sociólogo y ex coordinador general de Participación Ciudadana, Cándido Mercedes, afirmó que las elecciones más costosas de América Latina son las de República Dominicana.

Especificó que la Ley de Partidos Políticos declara que un candidato presidencial puede gastar RD$70 por cada elector y al corte de abril del 2024 el padrón tendrá 8 millones 400 mil personas.

“Cuando multiplicas eso por RD$70 te dice que cada candidato presidencial podrá gastar hasta RD$600 millones, pero un senador de la provincia Santo Domingo, que es la más grande, tiene un tope de RD$109 millones, el de aquí (la capital) RD$55 millones, el de Santiago un tope máximo de RD$54 millones”, expuso.

Sin embargo, el experto aseguró que en la práctica han gastado más de lo establecido por la ley.

Observó que un candidato a alcalde puede gastar RD$50 por cada elector, por lo que en el caso de la provincia de Santo Domingo esa cifra se coloca en RD$109 millones.

Indicó que los partidos políticos lo que quieren es que los candidatos tengan dinero para hacer campaña por ella y la organización.

“Como yo siendo líder de un partido político voy a poner de candidato a Julio Romero”, significó, tras agregar que cada persona tiene derecho a reivindicarse, pero dada la naturaleza en la que se vio implicado no puede ser escogido para un cargo significativo como alcalde.