Buenos servicios de salud

Ramón Colombo25 de agosto de 2025
Por recientes experiencias he reflexionado sobre una realidad innegable: La República Dominicana, a diferencia de países de similar condición, cuenta con servicios de salud verdaderamente grandes: Hospitales estatales y clínicas privadas de primer nivel de atención, centros de todas las especialidades, clínicas regionales y municipales, servicios de diagnósticos avanzados, miles y miles de médicos especialistas en  todas las ramas y atenciones ambulatorias. (Sí…, por más que critiquen los criticones, en servicios de salud somos ya incomparables y no tenemos nada que envidiarle a nadie).

