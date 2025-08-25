Buenos servicios de salud

Por recientes experiencias he reflexionado sobre una realidad innegable: La República Dominicana, a diferencia de países de similar condición, cuenta con servicios de salud verdaderamente grandes: Hospitales estatales y clínicas privadas de primer nivel de atención, centros de todas las especialidades, clínicas regionales y municipales, servicios de diagnósticos avanzados, miles y miles de médicos especialistas en todas las ramas y atenciones ambulatorias. (Sí…, por más que critiquen los criticones, en servicios de salud somos ya incomparables y no tenemos nada que envidiarle a nadie).