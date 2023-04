Bernardo tiene razón

Suscribo lo que dice Bernardo Vega: “A más de 60 años de desaparecida la dictadura trujillista todavía no logramos que surjan debates públicos entre candidatos a la Presidencia; que solo tres partidos sean importantes pues los otros nueve no alcanzan más del 3% de los votos; la ausencia de ideologías, pues no sabemos cuál de los partidos principales son de izquierda o de derecha y, finalmente, la gran apatía hacia el sistema político dominicano, pues cada vez son más los que se declaran independientes y desconfían de los políticos, lo que puede provocar un nivel de abstención en las elecciones de 2024 mayor que las del 2020”.