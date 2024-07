Asociación de Bancos afirma aprobación del proyecto de Ley de Leasing es necesaria

Santo Domingo, Rep. Dom.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) afirmó

que la aprobación del Proyecto de Ley que regula el Leasing (o arrendamiento) en la República

Dominicana constituiría un gran aporte a la economía nacional y contribuiría a que las micro, pequeñas y

medianas empresas (MIPYMES) continúen accediendo de forma ágil y segura, bajo un marco legal

actualizado, al financiamiento de activos que permitan maximizar sus operaciones.

Esta es la posición que el gremio ha manifestado en comunicaciones remitidas al Senado de la República,

donde cursa el proyecto de ley, reintroducido en febrero pasado por el senador Franklin Rodríguez y que

actualmente reposa en la Comisión de Hacienda, encargada del estudio de la iniciativa.

La ABA explicó que este proyecto de Ley forma parte de un ecosistema de garantías de gran relevancia

para impulsar a las MIPYMES, junto al proyecto de ley de Factoring (factoraje o descuento de facturas),

que también cursa en la Cámara Alta, y el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) que se

implementa desde 2023.

En un documento de prensa, la ABA manifestó que sus observaciones al proyecto buscan ampliar el

alcance de esta iniciativa para potenciar el desarrollo económico, sugiriendo la inclusión del

arrendamiento de bienes muebles, como maquinarias y otros activos, en adición a los inmobiliarios que

consigna la pieza legislativa.

“Esta legislación brindaría a las empresas un marco jurídico que aportaría más claridad sobre esta figura

en términos comerciales y de derecho y permitirá a las empresas la posibilidad de adquirir maquinarias y

equipos con plazos diferidos a través de cuotas, sin asumir los importantes costos de depreciación, con

tasas y plazos de financiamiento preferenciales y, sobre todo, con la posibilidad de renovación a bajos

costos y ejercer la opción de compra definitiva en función de su conveniencia”, agregó la ABA.

Además, dicho gremio reiteró la necesidad de ofrecer seguridad jurídica e instrumentación fiscal a estos

servicios de naturaleza comercial, previendo reglas de juego claras sobre los derechos y obligaciones de

todos los actores que interactúan en el sistema.

Estimó que, de no ser así, y de no fomentarse la figura y su tratamiento igualitario, se afectaría

negativamente esta actividad –la cual no es exclusiva de entidades de intermediación financiera–,

reduciendo el potencial crecimiento de este producto, en especial en las entidades bancarias, con la

consecuente afectación del sistema económico.

Leasing o arrendamiento financiero en la banca múltiple

La Asociación de Bancos informó que, durante los últimos cuatro años la banca múltiple ha aumentado

sus arrendamientos (leasing) financieros en RD$11,868 millones, al pasar de RD$9,142 millones en 2021 a

RD$21,010 millones al mes de febrero del 2024, mostrando un crecimiento acumulado del 129.8% en

dicho período.

La ABA destacó que el arrendamiento financiero permite a las empresas realizar inversiones sin tener que

desembolsar una gran cantidad de sus recursos, beneficiándose al mismo tiempo del uso de bienes que, al

concluir la vigencia del contrato, pueden ejercer la opción de compra, en caso de querer incorporar dichos

bienes a sus activos.