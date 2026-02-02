ARAPF destaca avances en incidencia sectorial y refuerza su compromiso con la salud dominicana

Santo Domingo. La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF) dio la bienvenida al año 2026 con un cóctel que reunió a sus Asociados, autoridades y actores clave del sector salud, reafirmando su rol como interlocutor técnico confiable y su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud nacional.

Durante el evento, el presidente de ARAPF, Juan José Alorda, destacó los logros del 2025, año en el que la Asociación sostuvo más de 15 reuniones estratégicas con instituciones públicas, reguladores y actores privados.

“Nos hemos consolidado como una voz referente, trabajando firmemente en la gobernanza del sector, la defensa de los pacientes y la promoción de buenas prácticas”, afirmó Alorda, quien hizo un llamado a los asociados: “Juntos podemos ser una fuerza que promueva la transformación continua. Solicitamos más involucramiento para ser un ejemplo de coherencia y compromiso”, resaltó.

Mientras que el vicepresidente ejecutivo, Juan Miguel Madera, en su intervención, hizo un recuento de las relaciones institucionales cultivadas.

“Extendemos nuestra gratitud a las entidades reguladoras, como el Ministerio de Salud Pública, porque, en cada momento importante, asumieron una postura abierta y conciliadora con el sector. Esto demuestra que se entiende con claridad que, incluso cuando podamos diferir, tenemos el mismo objetivo: aportar al bienestar del país”, señaló Madera.

De su lado, Elías Juliá Calac, vocal de ARAPF, enfatizó el espíritu de colaboración durante la bienvenida al evento: “Su compañía aquí es una señal de compromiso y fraternidad. Solo con la participación de todos, absolutamente todos, nuestra organización se hace más fuerte e importante, no solo para el sector, sino también para el sistema de salud nacional y la sociedad dominicana”.

Entre los avances más significativos presentados, se resaltó la incidencia de ARAPF en la Reforma Laboral en curso, abogando por disposiciones que beneficien específicamente a la mujer dominicana. También se destacó el trabajo continuo en temas críticos como el acceso a medicamentos de alto costo, la agilización en la aprobación de moléculas y la promoción de una cultura de nutrición infantil, temas que formarán parte de la agenda prioritaria para 2026.

La Asociación cerró el evento proyectando sus metas para el nuevo año, que incluyen ampliar la articulación multisectorial, fortalecer las alianzas estratégicas y consolidarse como un generador de conocimiento. “Estamos convirtiendo a nuestro sector en un generador de conocimiento funcional, en un circuito de articulación y en un instrumento de movilización de oportunidades para los pacientes, los asociados y para todo el sector de la salud”, concluyó Juan Miguel Madera.

Sobre ARAPF

La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF) agrupa a las principales empresas del sector farmacéutico formal de la República Dominicana. Desde 1948, trabaja en defensa de la salud, la seguridad de los pacientes y la promoción de políticas que garanticen el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad.

