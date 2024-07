Anuncian los equipos que van a la final del primer torneo inter circunscripción

SANTO DOMINGO, RD. Los equipos Complejos Puerto Isabela, Kilómetro 8 1/2 de la avenida Independencia y Simón Bolívar, son los equipos convocados a la final del primer torneo inter circunscripción, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina).

El estadio Wilfredo Tejada (Cayayo), sede en Puerto Isabela, será el escenario de la final que jugarán los equipos clasificados bajo al mejor, bajo el sistema de ligas, el sábado 20 de julio a partir de las 2:30 de la tarde.

El seleccionado de la Avenida Independencia representará la Circunscripción No. 1; el Simón Bolívar va por la No. 2 y Complejos Puerto Isabela por la No. 3.

Al dar a conocer la información, el presidente de la Asadina, Apolinar Durán, indicó que el torneo se inscribe dentro del plan de trabajo del nuevo comité ejecutivo de la organización, que se hará cada año como una forma de incentivar la práctica del softbol en los sectores del Distrito Nacional.

“Este es un torneo piloto que nos permitirá crear condiciones para que decenas de jóvenes de esas barriadas, se inserten al deporte de la familia, al softbol, una disciplina que apasiona a miles de familias del Gran Santo Domingo”, señaló Durán.

Apolinar recordó que decenas de jugadores compitieron por la clasificación, y que en cada partido se evidenció armonía y fraternidad, evidenciando que el softbol es un deporte de familia.

“Asadina continuará el desarrollo del softbol del Distrito Nacional”, señaló Durán para indicar que se trabaja en la organización de los torneos universitario y gubernamental.

Señaló que ambos torneos serán previos al evento cumbre de ligas, donde se esperan participen más de 80 equipos de toda la jurisdicción del Distrito Nacional.

a)El equipo Complejo Puerto que juega a primera hora contra el 8 ½ de la Avenida Independencia.

b)El equipo 8 ½ de la Avenida Independencia, jugará a primera hora en la final del primer torneo inter circunscripción, organizado por Asadina.