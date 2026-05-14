Alcalde de Paterson-NJ se declara ganador en elecciones municipales de este martes

PATERSON, Nueva Jersey.- El alcalde de esta ciudad, Andre Sayegh, se declaró ganador de las elecciones municipales celebradas este martes.

De un total de 19,321 votantes, Sayegh declaró haber obtenido 6,439 votos (33.33 %); el dominicano Alex Méndez, 5,826 (30.15 %); Michael Jackson, 5,046 (26.12 %); y Mohammed Akhtaruzzaman, 1,954 (10.11 %).

Estos no son los resultados finales porque la Junta de Elección no ha contado los votos provisionales ni los votos por correo, se ha informado.

El candidato más cercano al alcalde fue Méndez, por una diferencia de 613 (3.18%) de los votos.

Se atribuye el triunfo del alcalde a la multiplicidad de etnias que le apoyaron, aunque el mismo caso se dio con Méndez.

Paterson es una de las ciudades más diversas de Estados Unidos, con más de 52 grupos étnicos documentados. Se caracteriza por ser un «crisol de culturas», con grandes poblaciones hispanas (especialmente dominicanas y peruanas), una enorme comunidad musulmana/árabe, y un fuerte legado de inmigrantes europeos.

La comunidad hispana/latina es el grupo más grande, con una fuerte presencia dominicana (más de 46,000, según el último informe) y una creciente comunidad peruana.

Otras comunidades igualmente grandes son las árabe y turca, entre las más importantes en EE. UU. También son significativas las comunidades italiana, irlandesa y afroamericana.

En resumen, más de 50 grupos étnicos conviven, destacando la mezcla hispana y del Medio Oriente como las más vibrantes y crecientes en los últimos años.

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