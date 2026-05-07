Ahorro con varios propósitos y ubicados en cuentas distintas

Siempre he sido un promotor del ahorro; de cualquier método de ahorro. Lo importante es ahorrar. Es una labor difícil, más cuando se tiene la limitante de que los ingresos son insuficientes. Sin embargo, está demostrado que cuando alguien no ahorra, no es tanto por limitación de dinero, sino, por falta de hábito o poca fuerza de voluntad para hacerlo.

Lo vemos en los casos de personas que tienen niveles de ingresos relativamente altos, suficientes para cubrir todas sus necesidades del momento en forma holgada; y aún así, no sacan parte de sus ingresos para ahorrar.

Pero, en esta entrega, más que invitarles a asumir el hábito del ahorro, que se supone deberíamos tener todos, pues cuando se gana poco lo único que eso implica es que se ahorre poco, no que no se ahorre; para esta ocasión, asumiremos que usted ya tiene un hábito de ahorro, es decir, usted guarda una parte de sus ingresos cada mes.

Es posible que usted sea un asalariado. De ser así, sabe exactamente cuánto le ingresa cada mes (salario) y ha de saber cuánto gasta, por lo que sabe cuánto puede ahorrar. Si lo que tiene es un negocio, formal o informal, sus ingresos posiblemente no sean fijos, pero puede hacer el ejercicio de calcular -más o menos- cuánto es su ingreso mensual.

Una buena idea es que haga lo que hacen pocos emprendedores nuevos, colocarse un salario mensual como parte de los costos de su negocio. Así podrá diferenciar lo que son sus ingresos por el trabajo que hace en el negocio y lo que son sus ganancias como fruto adicional de ese emprendimiento.

En todo caso, al tomar parte de sus ingresos para ahorrar, lo primero es que siempre la proporción del ahorro se separa primero que los demás gastos. Por ejemplo, si usted gana 40,000 pesos mensual y decide ahorrar el 10% de su salario (4,000 pesos), hágase de cuenta que su salario es de 36,000 pesos mensuales, pues el 10% del ahorro debe separarlo, incluso, antes de que le ingrese el sueldo.

Luego, y es el mensaje básico de esta entrega, usted debe hacer varios ahorros con ese dinero que está apartando. Uno de ellos es el que yo llamaría de “seguridad salarial”. Consiste en colocar en una cuenta “intocable”, una proporción de su ahorro, hasta acumular el equivalente a por lo menos tres meses de su salario. En este caso serían 120,000 pesos. De esa forma, si usted llegara a perder su empleo, tendría un colchón de tres meses de salario para sus gastos cotidianos, mientras busca un nuevo trabajo, que de seguro lo conseguirá antes de agotar esos tres meses de sueldo ahorrado. Así, no tendría que gastar el dinero que reciba de la cesantía y puede ahorrarlo en su otra cuenta.

¿Cuál es esa otra cuenta de ahorro? La que usted tiene para un propósito específico (adquirir una vivienda, comprar un vehículo, hacer alguna remodelación de algo, invertir). Cualquiera que sea su intención con el ahorro cotidiano que, repito, es aparte del ahorro de “seguridad salarial”.

También hay una tercera cuenta donde usted debe poner una parte de ese dinerito que ahorra cada mes. Es la que corresponde al llamado “fondo de emergencia”. Ese ahorro no debe estar mezclado con el de seguridad salarial ni con el de propósito específico. Debe ser una tercera cuenta donde usted tendrá un dinero acumulado para usarlo en caso de que se presente un imprevisto, como problema de salud, algún accidente, o cualquier otra situación que amerite buscar un dinero urgente, pero que no implique sacrificar su patrimonio ahorrado completo.

Por eso, lo ideal es que su ahorro vaya a tres cuentas distintas. Acumular dinero suficiente para esos tres objetivos le podría tomar mucho tiempo, dependiendo de lo que ahorre y de su disciplina; pero llegará el momento en que tendrá suficiente. Además, note que el ahorro de seguridad salarial usted lo hará hasta tener los tres meses de salario.

El de emergencia puede ser por un monto determinado también. En tanto que el de propósitos específicos es al que usted seguirá aportándole dinero permanentemente, sin límites en el tiempo y razonablemente en el monto.

Otra ventaja de este método de ahorro múltiple es que podría tener esas tres cuentas en entidades financieras distintas, incluso una que otra en el mercado de valores ganando intereses. Así, su relación con el sector financiero será más amplia y eso mantiene elevado su historial crediticio.

La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

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