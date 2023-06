Agenda de Abinader, daños de tornado en Mao, alza en el gas natural, torpedo de presidente Cámara de Cuentas, temas del final e inicio de nueva semana en RD

La visita del presidente Luis Abinader este fin de semana a Santiago, Valverde, Santo Domingo y el Distrito Nacional para cumplir una apretada agenda, el mantenimiento de los precios de la gasolina premium y regular, como del gas licuado de petróleo, el alza de cinco pesos en el gas natural, la rebaja de un peso en el gasoil regular, de dos pesos en el gasoil óptimo; RD$ 2.61 en el avtur, diez pesos en el keresone, cinco pesos en el fuel oil No. 6 y fuel oil 1%, los daños de un tornado en casas, cultivos, inundaciones y otros renglones en Mao, el acercamiento del país con Guyana, el inicio de la temporada ciclónica, la muerte a balazos de dos personas que alegadamente habrían asaltado una cafetería en el Distrito municipal de San Francisco de Jacagua, Santiago de los Caballeros; un temblor de tierra de 4.1 grados en Monseñor Nouel, la sugerencia para que sea retomado el uso de mascarilla por el incremento de los casos de COVID en el país, la entrevista a miembros de la Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados, la ratificación de la prisión preventiva a dos ex ministros de la gestión del ex presidente Danilo Medina, el apoderamiento a la Procuraduría General de la República de una querella contra el diputado por Santiago, Gregorio Domínguez, por supuesta violencia con una señora de 64 años, un atraco en El Seibo en el que hirieron a una banquera, una alerta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax sobre un aumento del covid-19 y procesos respiratorios virales, los acuerdos entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral en relación alas reservas y plazos, los 60 años del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el respaldo de organizaciones feministas a la doctora Miriam German Brito por las amenazas que ha recibido, las reuniones de Danilo Medina con dirigentes del PLD, 24 dominicanos repatriados de Puerto Rico, la polémica expresión de la primera dama. Raquél Arbaje de que ahora «estamos mejor», los resultados de la visita del presidente Luis Abinader, acompañado de empresarios a Guyana, el torpedo disparado por el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, involucrando figuras políticas en el caos de la institución, las denuncias de presiones políticas a la Cámara de Cuentas, las «auditorias maquilladas,» como los encuentros de Abel Martínez en Santiago de Los Caballeros, se encuentran entre los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana.