Abinader invita expresidentes, para cuidar la soberanía nacional.

Por Venecia Joaquin

Cuando el presidente de la República, Luis Abinader, inicio su

gestión, encontró la nación, entre otras cosas, con una silente

invasión de haitianos ilegales y arropada por la pandemia del

coronavirus. De inmediato, enfrentó ambas; combatió la pandemia,

buscando los medicamentos donde lo facilitaran y lo logró, sin

descuidar los valores de la patria. Sin descanso, sigue defendiendo

la soberanía, aunque se le ha dificultado controlar la migración

ilegal de haitianos; con ese fin, busca ayuda de lideres nacionales y

organismos internacionales.

Sabemos que RD y Haití ocupan la misma isla, pero son naciones

muy diferentes. El pueblo haitiano está sumergido en la pobreza,

prácticamente, no tiene gobierno, lo manejan bandas criminales;

buscando sobrevivir, llegan indocumentados a nuestro pais y

cientos de mujeres vienen a parir en los hospitales. Estos

problemas fueron manejados con timidez por algunos gobernantes,

pero el presidente Abinader está enfrentándolos, con firmeza y

coraje; le ha dado prioridad a cuidar nuestra soberanía, en todos los

escenarios. Desde que asumió la presidencia se dedicó a construir

un muro en la frontera, que, si bien no es la solución, dificulta la

entrada de haitianos; medida que ha reforzado con más militares en

ese lugar.

Considero que todos los que aboguen por cuidar la soberanía,

deben aprovechar su buena intención y apoyarlo; no es momento

de politiquería ni quien se lleva el trofeo, es cuestión de cuidar la

nación. Recientemente, anuncio 15 medidas contra la inmigración

ilegal haitiana, dentro de ellas, reforzamiento de la vigilancia

fronteriza, aceleramiento de la construcción del muro, protocolo en

hospitales, etc. Además, quiere reunirse con expresidentes y lideres

nacionales que le den luces para proteger la soberanía, pensando

en los intereses nacionales, no personales. De hecho, acaba de

formalizar la convocatoria a una reunión con los expresidentes,

Hipólito Mejia, Leonel Fernández y Danilo Medina, con el objetivo

de constituir una política de Estado, un pacto nacional, ante la

creciente crisis de Haití; será el miércoles 14 del corriente en el

Palacio Nacional. Ojalá asistan; la posición más fácil es criticarle

sus acciones, sin ayudar en la solución; muchas cosas deben

ponderar con objetividad, dentro de ellas, la utilización de la mano

de obra haitiana en sectores como la agricultura y la construcción.

Haití está abandonado, hay hambruna, cada día se deteriora más;

duele ver la condición de niños y jóvenes sin comida ni educación;

RD no puede ayudarlo, en los cambios estructurales que requiere;

necesita el auxilio de los organismos internacionales, para

levantarse en su territorio; pueden ayudarle, por ejemplo, a

establecer un gobierno provisional o hacer un fideicomiso, con

naciones como Francia y EU. Preocupa que los organismos

internacionales evadan el problema, hay una extraña señal para los

dominicanos. El presidente Abinader lo sabe, por eso necesita la

opinión objetiva, de expresidentes, “su visión estratégica, su

experiencia diplomática y su entendimiento del contexto

internacional “. Ojalá los politiqueros, hagan tregua y piensen más

en la patria que en tener el poder. La situación es compleja,

estamos prácticamente invadidos, necesitamos desprendernos de

las ambiciones personales, para defender la patria.

Sabemos que el presidente Abinader, como gobernante, puede

decidir y hacer lo que considere, pero como demócrata humilde,

recaba la opinión de los lideres, busca la unidad nacional y la mejor

opción para resolver este serio problema de la inmigración ilegal.

De hecho, para que los politiqueros le faciliten ayuda sin temor,

cabe recordar que no aceptara una segunda reelección, aunque

otros buscan tercera y cuarta; con sus actitudes y acciones, todo

parece indicar que el presidente no busca beneficios para él y su

grupo, está concentrado en cuidar la soberanía de la nación y

que ese sea, su mejor legado para la población.