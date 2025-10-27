- Publicidad -
Opiniones

A la “bandera dominicana”

Ramón Colombo27 de octubre de 2025
0 Menos de un minuto

Estoy cansado de oír a algunos malos dominicanos hablar mal del arro-habichueli-carne, como si no fuera el más excelso producto de la historia patria. Oh, si hasta hay gente que niega que hoy o ayer comieron arro-habichueli-carne. Esos son generalmente de derecha. Los de izquierda aducen razones contestatarias, por la carestía de la vida. Pero la verdad es que hay toda una ofensiva negatoria de la identidad dominicana. Protesto y confieso (contra el menú de guisos y salsas raras) que no hay cosa mejor que una buena «Bandera Dominicana», especialmente si hay concón revuelto en el caldero de la salsa… (Bueno, si es que hay salsa).

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Colombo27 de octubre de 2025
0 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

La música como manera de servicio

27 de octubre de 2025

LA BIBLIA.*

27 de octubre de 2025

Entérate NY

27 de octubre de 2025

  MI EXPERIENCIA COMO PERIODISTA

26 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!