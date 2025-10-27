A la “bandera dominicana”

Estoy cansado de oír a algunos malos dominicanos hablar mal del arro-habichueli-carne, como si no fuera el más excelso producto de la historia patria. Oh, si hasta hay gente que niega que hoy o ayer comieron arro-habichueli-carne. Esos son generalmente de derecha. Los de izquierda aducen razones contestatarias, por la carestía de la vida. Pero la verdad es que hay toda una ofensiva negatoria de la identidad dominicana. Protesto y confieso (contra el menú de guisos y salsas raras) que no hay cosa mejor que una buena «Bandera Dominicana», especialmente si hay concón revuelto en el caldero de la salsa… (Bueno, si es que hay salsa).