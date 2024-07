31 Años de Primicias, la Línea Noroeste en los centros de poder

Por Alex Jimenez

Director de Primicias

La Línea Noroeste, compuesta por las provincias Valverde, Santiago Rodriguez, Dajabón y Montecristi, ha logrado incrementar históricamente su presencia en los centros de poder de la República Dominicana.

Lo confirman los siguientes acontecimientos:

En las tantas tertulias que participo siempre salen a relucir los nombres de los héroes noroestanos, Grito de Capotillo y las batallas de Beller, Sabana Larga, La Barranquita y otros acontecimientos históricos.

La visita que hizo el padre de la patria Juan Pablo Pablo Duarte a Montecristi en 1864 para sumarse a la lucha de los restauradores.

Comentan los muchos libros escritos, muchos de los cuales tengo en mi biblioteca personal, como temas y fotografías en los archivos de Primicias,medio de comunicación que arriba este primero de noviembre de 2024 treinta y un año de largas batallas a favor de la democracia dominicana.

Del Manifiesto de José Martí en Montecristi

del General esperanceño Candelario Lozano

De la muerte de Desiderio Arias

De Luis Alberti y Ñico Lora

De Manuel Rueda

Del maestro Luis Rivera

de muchos temas noroestanos

Años atras investigué bastante sobre el Noroeste en el Archivo General de la Nación.

Creo muy interesantes los libros Sabaneta, Ciento Setenta Años de Historia y Heroismo, Cronología 1844-2014, de Ricardo González Quiñones.

Héroes Restauradores, del maestro Roberto Cassá, quien además hace otros valiosos aportes como director del Archivo Generalo de la Nación.

También, General Santiago Rodriguez, Padre de la Restauración de la Independencia Dominicana, escrito por Papo Fernández.

Fernández escribió también La Historia de la provincia Santiago Rodriguez

Otro aporte lo hace en su libro El Pensamiento Vivo de Máximo Gómez, Bernardo García Dominguez, Ediciones CDEEE.

Franklin Dominguez Cruz, escribió el libro Santiago Rodriguez, el patriota Ignorado, Historia Crítica de la Resauración, Colección Nuestra Frontera, Segunda Edición.

Emilio Ludovino Fernández escribió el libro Ludovino Fernández, otro aporte historico.

En tanto, Pedro Carreras Aguilera escribió Una Centuria tocando acordeón,de Ñico Lora a Tatiro Henriquez.

Eduardo Alvarez Hernández, de Esperanza, escribió;

Hay muchos historiadores noroestanos aportando a la historia, entre estos Rafael Darío Herrera, sobre Maoy el Noroeste.

El esperanceño Tirso Muñoz es otra voz histórica que ha escrito valiosos trabajos sobre su pueblo, que es el mío.

Francisco A. Rodriguez (Quico), quien fue editor regional del periódico Primicias en el Noroeste e hizo realidad el suplemento Esperanza, en cada diciembre sobre las fiestas patronales y dealles historicos inéditos sobre la región.

Seguiré escribiendo sobre el Noroeste, historia, politica, militarismo, presas, héroes, su gente, tradiciones, musica,gastronomia, sectores productivos y mucho más.

Un abogado esperanceño, el doctor Juan Bautista Sánchez Espinal me ha lanzado el reto de que evitemos que se borre la historia esperanceña y la de los pueblos del Noroeste.

GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ

General Santiago Rodriguez, quien salió de Sabaneta el 22 de febrero de 1863 hacia el el terreno para combatir a los defensores de la anexión, la enfrentó entregado en cuerpo y alma a la patria, general restaurador. es considerado como el padre del Grito de Capotillo, que encendió la chispa para la lucha por la restauración de la República. El Abrazo Sabanetero se lo dedican al general Santiago Rodriguez todos los años en el Jardin Botánico Nacional.

La provincia de Santiago Rodriguez tiene su nombre.

General Gaspar Polanco, ex presidente de la República y quien residió en Cañeo-Peñuela, de Esperanza, se entregó por completo a la lucha por la restauración de la Republica.

Su historia ha motivado muchos libros de figuras importantes de la nación.

En la Linea Noroeste lo recuerdan como un general valiente que se la jugó por la patria.

José Ramón Luciano, quien nació en el 1822 en Esperanza, pueblo heróico de la Linea Noroeste, fue presidente de la República, amó la producción agropecuaria, el parque de Esperanza lleva su nombre.

En tiempos inolvidables en Esperanza hablé bastante siendo un niño con Mercedes y su hija Elena sobre lo que escuchaba en torno a la historia de José Ramon Luciano, al igual que con el ex alcalde municipal de Esperanza, ingeniero Nao Mena.

Luciano con una amplia historia endiferentes luchas combinó la producción de la tierra con las armas, su entrega como soldado de la independencia y a la lucha restauradora.

Luciano hizo grandes aportes al pais en 1844 , como a la restrauración de la República en el periodo 1863-1865.

Hasta el 2 de mayo de 1868 fue uno de los integrantes de encargados del Poder Ejecutivo junto a Francisco Antonio Gómez y José Hungria.

Hasta la ahora de su fallecimiento impulsó como terrateniente el agro en Esperanza.Su vida terminó en 1890.

Antonio Toñico Lozano, héroe nacional esperanceño. que combatió a los norteamericanos en la primera intervención militar de 1916

General Desiderio Arias, liniero, con alta incidencia en los pueblos noroestanos y el país.Fue asesinado en Mao en la dictadura de Trujillo.

Bienvenida Ricardo, fue esposa del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina

Isabel Mayer, montecristeña, ex senadora y muiy cercana del dictador Trujillo Molina

General Ludovino Fernández,quien residió durante años en una finca de Esperanza, esposo de la muy distinguida esperanceña Erminda Dominguez, troncos de una muy apreciada familia,entre estos su hijo el coronel Rafael Tomás Fernandez Dominguez, héroe nacional, por sus aportes a la patria defendiendo la democracia ycombatiendo el golpe de Estado al presidente Juan Bosch

Coronel Rafael Tomás Fernández Dominguez, ideólogo del movimiento militar que combatió el derrocamiento del presidente Juan Bosch en 1963 y que apresó junto a otros altos oficiales militares al general golpisa Rodriguez Echavarría paa reponerel Consejo de Estado. Fernández Dominguez nació en Damajagua, Esperanza.

El libro Coronel Fernández Dominguez, Soldado del Pueblo y Militar de la Libertad, de la autoria de su inseparable compañea Arlette Fernández, es una joya historica que debe ser del interés de todos los que conocen la vida y los aportes de ese coronel que se entregó a las mejores causas democáticas de la nación.

El mayor general Hetor Lachapelle Diaz escribió el Ideario del Coronel Fernandez Dominguez, 1934-165, diagramación y diseño de portada Eric Simó.

Emilio Ludovino Fernández, hijo de Ludovino, nació en Maizal, Esperanza, Santiago, el 26 de julio de 1929 y falleció el 25 de noviembre de 1999, fue coronel del Ejercito, embajador en Francia, agregado militar en Roma, ocupó otras posiciones en el exterior y en la administración del fallecido presidente Antonio Guzman fue secretario de relaciones exteriores.

Angel Miolán de Dajabón, formó parte del grupo de personalidades del Partido Revolujcionario Dominicano que llegó al pais el 5 de julio de 1961 paa participar en las elecciones de 1962, acontecimiento posterior al ajusticiamiento de Trujillo

Manuel Aurelio Tavarez Justo, montecristeño, lider del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Héroe nacional.

Euclides Morillo, quien murió junto al coronel Rafael Tomás Fernandez Dominguez el 19 de mayo de 1965, cuando intentaban tomar el control del Palacio Nacional, muy vinculado a la historia de Esperanza, Evelio Martínez, un revolucionario maeño, siempre citó a Primicias los vinculos de Euclices Morillo con Esperanza.

Fernando Alvarez Bogaert, ex ministro de importantes instituciones del gobierno, Agricultura, Finanzas (Hoy Hacienda), ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), destacado economista dominicano, hijo de la provincia Valverde, inseparable de José Francisco Peña Gómez, el lider de masas del entonces Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ex alcalde del Distrito Nacional

Mayor General ERD, Carlos Jáquez Olivero, uno de los generales mas poderosos en los doce años de gobierno de Joaquin Balaguer, comandó el noveno batallón con asiento en la fortaleza Benito Monción de Mao

Nicolás Américo Vargas, de Esperanza, fue administrador de la Casa Bermudez, en Santiago de los Caballeros

Juan Rafael Peralta Pérez, de Santiago Rodríguez; Helvio Rodriguez, montecristeño, fueron presidenes del Senado.

Fulgencio Espinal, de Loma de Cabrera, ex secretario de la Presidencia y administrador de la Loteria Nacional en el gobierno del ex presidente Salvador Jorge Blanco

Doctor Ramón. A Hernández Dominguez, esperanceño, fue miembro titular del pleno de la Junta Central Electoral (JCE)

Rafaelina Peralta Arias, formó parte del pleno de la JCE y del Tribunal Superior Electoral (JCE)

Ana Gilma Madera, esperanceña, fue asistente personal del ex presidente Hipolito Mejía

Angela Pozo, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados

Tony Madera, esperanceño, exitoso empresario de la gastronomia criolla que ama su sazón de la wasacaca en sus pollos horneados en Santo Domingo, hijo de Quito Madera y Minerva Madera, dos comeciantes con mucha hitoria en el comercio

Crispín Fernández, de Villa Vásquez, uno de los mejores saxofonistas del pais, maestro de la música dominicana

Quilvio Fernández, hermano de Crispín, trompetista de Los Beduinos, puso en alto también a Villa Vásquez

Tito Cabrera, uno de los lideres revolucionarios mas activos en Esperanza y en los pueblos noroestanos. Homenaje a su memoria y siempre lo mencioné con sus compañeros de lucha Evelio Martinez, quien junto a Tito, Miled Haddad, Pango Muñoz y Sergio Peña fueron victimas en octubre de 1965 de un atentado criminal por sus ideas revolucionarias.

Jorge Ferreiras, maeño, otro triunfador en la música dominicana, cultivador de amigos en su pueblo y en toda la Linea Noroeste

Persio Osvaldo Muñoz, alcalde municipal histórico de Esperanza, fino saxofonisa que amó a su pueblo, su familia,Inolvidable.

José Francisco Peña Gómez, el más grande líder politico de masas con una oratoria penetrante, inolvidable en la vida democrática del país. Nació en Loma de El Flaco, entre Guayacanes y El Mamey, fue bautizado en Esperanza, pueblo con el cual tuvo grandes vínculos históricos.

Tavito Vasquez, aunque no nació en la Linea Noroeste, su música penetró en generaciones noroestanas