NUEVO CÓDIGO PENAL: CENSURAR, REPRIMIR Y ABUSAR MÁS

Narciso Isa Conde

El nuevo Código Penal -aprobado recientemente por el Congreso-

profundiza la camisa de fuerza contra la creciente indignación y el

crecimiento de la conciencia de una sociedad sistemáticamente vejada y

abusada por el gran capital y sus gobiernos serviles.

Ese código, en materia de censura, coacción de la denuncia, negación de

derechos y libertades, y agresión a la crítica, consagra y potencia la

tradición despótica trujillista en el ejercicio del poder.

-Refuerza la censura al establecer pena de un año de prisión a quien

insulte a un funcionario público, o lo amenace, o le envíe escritos,

imágenes, o “haga gestos” de carácter contrario “a su dignidad personal

y funciones”.

-Penaliza hasta con 30 años de prisión el envío de documentos o

información a cualquier institución extranjera -sin ninguna especificación-

por considerar que podría ser espionaje.

-Establece penas de 4 a 10 años a quien amenaza e intimide a un

funcionario público para que cumpla con sus funciones o se abstenga de

violar las leyes.

-Restablece la jurisdicción militar-policial privilegiada para impartir

justicia en caso de represión, abusos, crímenes, torturas contra la

población civil.

-Criminaliza la protesta al establecer que comete rebelión quien oponga

resistencia violenta contra un funcionario que abuse de su poder y niegue

derechos.

-Sanciona las rebeldías contra la opresión y la arbitrariedad,

universalmente consagradas, imponiendo penas de uno a dos años de

prisión incluso en casos de protestas puntuales.

Esto tiene su razón de ser en la ideología ultra conservadora, la

corrupción del sistema político y la cada vez mayor gansterización del

capitalismo imperante, que gravitan con renovada intensidad sobre este

régimen y sobre la mayoría abrumadora de sus legisladores/as.

Tanto entreguismo y negación de soberanía, tanto racismo, tanta

xenofobia, tanto machismo, tanto abuso infantil, tanta violencia de

género, tantos delitos ambientales, tanta corrupción de Estado, de

partidos e iglesias, tantas y tan brutales desigualdades, y tanta

impunidad…motivan la determinación de intentar cercar y yugular

indignaciones y rebeldías previsibles.

Porque para abusar, discriminar, oprimir, explotar, saquear y robar cada

vez más y en mayor escala, el poder del dinero y poder de las armas

hermanados, necesitan reprimir más; y para hacerlo con más intensidad,

se apela al despotismo como componente relevante del neofascismo en

boga en las potencias imperialistas y en sus neocolonias