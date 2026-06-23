Wellington Arnaud imparte conferencia en la UNPHU; destaca avances en materia de saneamiento y agua potable

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, reiteró la importancia de aprobar una Ley de Agua en la República Dominicana y enfatizó su apoyo con unificar el sector, tras indicar que no es posible que existan 18 instituciones rectoras del agua en el país.

El funcionario ofreció las declaraciones en medio de la conferencia «Planificar para transformar RD sostenible la gestión efectiva como camino a seguir» que impartió a los estudiantes de la escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Arnaud realizó un recuento por las principales obras inauguradas y que han cambiado la calidad de vida de la gente.

Entre las obras mencionadas está, la más importante en materia social y medioambiental que se desarrolla en el país el saneamiento del arroyo Gurabo, en Santiago.

De igual forma expuso sobre proyectos de gran impacto, como los acueductos de Miches, Cabo Rojo, Mención, Navarrete, Villa Altagracia y Ocoa.

Estas son las obras que cambian vidas, hacer estas inversiones evidencia que estamos mirando hacia un mejor futuro para nuestro país, expresó.

Otro mega proyecto en marcha es el programa de saneamiento universal para zonas costeras y turísticas que abarca Boca Chica, La Caleta, Andrés, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Bávaro-Punta Cana, el saneamiento de 200 kilómetros de costas y emisario submarino.

El director ejecutivo del INAPA recalcó la importancia de la planificación a la hora de desarrollar obras de esta magnitud, por el cual el país ha recibido el reconocimiento de las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como referente de saneamiento en la región y el mundo.

No hay un país en el mundo que haya logrado un verdadero desarrollo sin invertir en saneamiento, por lo que agradecemos el compromiso del presidente Luis Abinader por hacer las inversiones necesarias”, dijo.

El funcionario estuvo acompañado por el subdirector del INAPA, Wáscar Martínez; el coordinador general del Programa de Saneamiento Universal, José Martínez; los directores de Jurídica y de Agua Potable, Wellington Jiménez, y José Popa; y del regidor Juan Miguel López.

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