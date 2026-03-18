Villa Carmen vuela alto: domina la Copa Independencia 2026 y enciende la pasión por el voleibol Santo Domingo Este.– Energía, talento y espíritu competitivo marcaron la cancha en la 2da Copa Independencia Villa Carmen 2026, un evento que reunió a 696 atletas, 59 equipos y 7 categorías, consolidándose como uno de los torneos más vibrantes y prometedores del voleibol en la zona.

El Club Deportivo Villa Carmen, anfitrión del torneo, jugó con determinación y corazón, firmando una actuación memorable que lo llevó a subir al pódium en múltiples categorías.

Desde los más pequeños del minivoley hasta la intensidad del superior masculino, el club demostró que el talento local no solo compite, sino que domina: campeones en minivoley (y subcampeones), infantil y superior masculino; además de subcampeonatos en intermedio y juvenil masculino.

Más allá de los resultados, la Copa dejó claro que el voleibol está más vivo que nunca entre la juventud de Santo Domingo Este.

Cada saque, cada bloqueo y cada remate fueron muestra del trabajo en equipo, la disciplina y el sueño de cientos de jóvenes que ven en el deporte una vía de crecimiento y superación.

Los directivos del club resaltaron el compromiso de atletas, entrenadores y familias, pilares fundamentales para el éxito del evento, al tiempo que felicitaron a todos los clubes participantes por elevar el nivel competitivo y aportar al desarrollo del voleibol en la comunidad

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