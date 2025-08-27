Sociedad civil llama a participar en selección de Juntas Electorales

La Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), en su compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático y electoral de la República Dominicana, expresa su respaldo al inicio del proceso de recepción de propuestas para la conformación de las Juntas Electorales, anunciado por la Junta Central Electoral (JCE).

Según el planteamiento de Pablo Vicente, presidente de FUJUDEL, “la participación activa de los distintos sectores de la sociedad en este proceso es clave para garantizar que las Juntas Electorales sean órganos imparciales, eficientes y representativos, fundamentales para la organización transparente de los procesos electorales en el país”.

FUJUDEL señaló que este proceso constituye una oportunidad decisiva para que la ciudadanía y las organizaciones políticas contribuyan de manera responsable, asegurando que las Juntas Electorales estén integradas por personas idóneas y comprometidas con los valores democráticos y el interés público.

Según el especialista en derecho electoral y dirigente de la sociedad civil, Pablo Vicente, “este proceso es una oportunidad histórica para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales y garantizar que las Juntas Electorales reflejen los principios de imparcialidad, transparencia y compromiso con la democracia que demanda nuestra sociedad”.