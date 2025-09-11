Sí, una oda al aguacate

«¿Que nadie ha hecho una oda al aguacate?”, pregunta mi hija Laura, poeta y aguacatófila como yo, que llega desde México y lanza estos versos: “¡Oh, aguacate!, verde fruta / que escondes por modestia / tu dulzura y te dejas salar / y aceitar y majar cual la verdura…! / ¡Oh, aguacate!, quién de tu carne / hiciere su locura, con pan / con plátano, con yuca o con lechuga. / ¡Oh, aguacate!, esmeralda del campo / pasión de todo huerto, / prefiérote al tomate y la cebolla / pues ellos, aunque estén en una olla, / jamás podrán hacer / el milagro que hace contigo la cuchara: / que de probarte resucita el muerto / aunque el sazón en exceso te salara!”