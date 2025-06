Senador Julito Fulcar es reconocido en EE. UU. por su compromiso con el desarrollo de la provincia Peravia y su apoyo a la diáspora dominicana

EE. UU. – En el marco de una visita oficial a los Estados Unidos, el senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar, fue objeto de múltiples reconocimientos por parte de autoridades estatales y municipales de Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts, en honor a su destacada labor como servidor público y su compromiso constante con el desarrollo de su provincia y el bienestar de los dominicanos en el exterior.

Durante su paso por Estados Unidos, Fulcar recibió cuatro reconocimientos especiales otorgados por líderes estadounidenses de origen latino, quienes resaltaron su trabajo legislativo y su cercanía con la comunidad dominicana residente fuera del país.

Entre los reconocimientos se destacan:

• Reconocimiento del alcalde de Paterson, Nueva Jersey, André Sayegh, junto a los concejales Alex Méndez y Luis Vélez, quienes valoraron su trayectoria política y su vínculo estrecho con la comunidad peraviana en el exterior.

• Reconocimiento del alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian De Peña, por su apoyo a iniciativas que fortalecen los lazos entre la diáspora y su tierra natal.

• Reconocimiento del senador estatal de Massachusetts, Pavel Payano, quien elogió la visión de Fulcar en favor del desarrollo local y la participación activa de los dominicanos en el extranjero.

• Reconocimiento del asambleísta George Álvarez, representante del Distrito 78 del estado de Nueva York, quien destacó la capacidad del senador para promover políticas públicas inclusivas y su defensa de los derechos de la comunidad emigrante.

“Este es un reconocimiento que me honra profundamente y que asumo con gran responsabilidad. Me compromete aún más a seguir trabajando no solo por Peravia, sino también por nuestros hermanos dominicanos que han tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades”, expresó Fulcar al recibir los galardones.

La agenda del senador en EE. UU. también incluyó la visita a los cónsules Jesús Vázquez de Nueva York y Bertico Santana de Nueva Jersey, así como encuentros con líderes comunitarios, empresarios y representantes de la diáspora dominicana, con quienes compartió proyectos e iniciativas para seguir fortaleciendo los vínculos entre Peravia y sus hijos e hijas en el exterior.