- Publicidad -
Nacionales

Segunda Brigada del Ejército realizará Marcha de endurecimiento

PRIMICIAS DIGITAL28 de agosto de 2025
1 1 minuto de lectura

La Segunda Brigada de Infantería, con asiento en la fortaleza militar General de División «Fernando Valerio», ERD., ubicada en Santiago de los Caballeros, realizará el viernes 29 de Agosto a las 4:30 de la mañana una marcha de endurecimiento de los saldados, conocido en el ámbito militar como «vivaque».

Esta acividad será encabezada por el comandante de la Segunda Brigada de infanteria, general de brigada, Freddy F. Soto Thormann ERD., quien junto a los miembros de la brigada partiran desde la explanada de la mismas y recorreran varios sectores de Santiago.

El vivaque Se trata de una caminata o marcha de gran distancia y duración, que sirve como entrenamiento físico para los soldados o cadetes, especialmente en el contexto militar. Estos entrenamientos son una tradición en el Ejército, con la finalidad de evaluar y mejorar la capacidad operativa del soldado en condiciones de combate.

Cabe señalar que, La Segunda Brigada informa a la ciudadania de Santiago , para que cuando vean a los militares no tenga preocupación alguna por su presencia en las calles de la ciudad.

El organismo castrense lo hace de público conocimiento para que la ciudadanía no se «alarme» por la presencia militar tanto en Santiago como en otras localidades de esta provincia por donde pudiera estar la presencia de los soldados.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL28 de agosto de 2025
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Ministro Joel Santos: Estado refuerza capacidad eléctrica ante aumento de la demanda por temperaturas extremas

28 de agosto de 2025

Ex vicepresidente CDP Fernando Peña dice Luis Pérez es esperanza de conquistas

28 de agosto de 2025

Aurelio Henriquez candidato a la presidencia del CDP por la Plancha 3 y cita avance de su gestión en el proceso de transformación el CDP

28 de agosto de 2025

Mario Díaz aboga por reformas puntuales al Código Laboral sin afectar la cesantía

28 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!