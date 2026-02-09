Sector cementero dominicano registra crecimiento total de 2.3 % en 2025 impulsado por exportaciones

El sector cementero dominicano cerró el año 2025 con un crecimiento total de 2.3 % en el volumen de ventas, resultado de un desempeño diferenciado entre el mercado local y el dinamismo de las exportaciones, en un contexto marcado por la desaceleración de la actividad constructiva nacional.

Durante el período, las ventas destinadas al mercado interno registraron un incremento de 0.9 %, un resultado que evidencia estabilidad en el abastecimiento local, aunque se sitúa muy por debajo de los niveles de crecimiento observados en años anteriores, cuando la industria se benefició de un mayor impulso del sector construcción.

En contraste, las exportaciones mostraron un desempeño destacado al crecer 9.2 %, reflejo de las inversiones realizadas por las empresas para ampliar su capacidad instalada. Estos esfuerzos les han permitido no solo suplir la demanda local, sino también atender otros mercados, apoyados en avances en eficiencia operativa, calidad del producto y cumplimiento de estándares internacionales. Como resultado, el cemento dominicano ha logrado posicionarse en mercados estratégicos de la región, contribuyendo además a la generación de divisas, a la reducción del déficit de la balanza comercial y al fortalecimiento del empleo y la actividad industrial local.

Estos resultados están estrechamente vinculados al comportamiento del sector construcción, que durante 2025 enfrentó un entorno de menor dinamismo. De acuerdo con datos del Banco Central, aunque la construcción registró episodios puntuales de recuperación a lo largo del año, el desempeño acumulado fue irregular, tras varios meses consecutivos de contracción, cerrando el año con un crecimiento negativo de 1.8 %.

“El desempeño del sector cementero en 2025 confirma la fortaleza de nuestra industria y su capacidad para responder de manera eficiente a un entorno económico más desafiante. El crecimiento del volumen de ventas locales refleja claramente el contexto que vivió la construcción durante el año. Si bien se trata de un resultado positivo, está por debajo de los niveles históricos que tradicionalmente acompañan los períodos de mayor expansión del sector”, expresó Jorge David Pérez, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCEM).

El presidente de ADOCEM subrayó además la importancia de continuar impulsando condiciones que favorezcan el desarrollo de la construcción como motor clave del crecimiento económico y la generación de empleo.

“La construcción es uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Por ello, resulta esencial promover políticas públicas y condiciones que estimulen la inversión en infraestructura, vivienda y proyectos productivos, elementos que inciden directamente en la competitividad y el bienestar del país”, afirmó.

