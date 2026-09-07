SB dispone la devolución de RD$115.7 millones a usuarios/as financieros entre enero y agosto de 2026

SANTO DOMINGO, RD. La Superintendencia de Bancos (SB), a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), ordenó la devolución de RD$115.7 millones a usuarios y usuarias de servicios financieros entre enero y agosto de 2026.

Las acreditaciones fueron dispuestas a partir de 4,968 reclamaciones conocidas durante ese período, luego de que los usuarios/as agotaran los procedimientos correspondientes ante sus entidades financieras y recurrieran a ProUsuario para la revisión de sus casos.

Entre las causas que dieron origen a un mayor número de reclamaciones se encuentran los consumos no reconocidos, que representaron el 28% de los casos; las transferencias de fondos a terceros no reconocidas, con 13%; las transferencias erróneas, con 8%; los retiros de efectivo no reconocidos, con 7%; y efectivo cargado, pero no dispensado, con 5%.

Con estas acreditaciones, la SB ha ordenado a devolver RD$817.3 millones a favor de usuarios y usuarias financieros entre agosto de 2020 y agosto de 2026, como resultado de la tramitación de 30,294 reclamaciones a través de ProUsuario, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos de los clientes bancarios y el fortalecimiento de las relaciones entre estos y las entidades supervisadas.

El crecimiento sostenido de los montos acreditados durante los últimos años ha estado acompañado por el fortalecimiento de los mecanismos de atención y orientación a la ciudadanía. Actualmente, ProUsuario dispone de distintos canales presenciales y alternos para la recepción y gestión de consultas, reclamaciones y quejas. Entre estos se encuentran su aplicación móvil, atención telefónica y vía WhatsApp, correo electrónico, sistema de solicitudes de citas a través de su portal web y oficinas de servicio en Santo Domingo y Santiago.

Para presentar una reclamación ante ProUsuario, las personas deben haber agotado previamente el proceso correspondiente en su entidad financiera. En caso de no estar conformes con la respuesta recibida, pueden solicitar la intervención del organismo, presentando la documentación de respaldo requerida, que incluye evidencia de la reclamación realizada ante la entidad, documento de identidad vigente e información de contacto.

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