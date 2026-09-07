CONFENAGRO llama a garantizar la protección de producción de arroz en el país

Santo Domingo.- La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) expresó su respaldo a las gestiones que desarrolla el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, en las conversaciones con los Estados Unidos en torno al tratamiento del arroz, y valoró que el interés nacional y la protección de los sectores productivos sean colocados en el centro de estas negociaciones.

La organización aseguró que el interés que debe prevalecer en cualquier acuerdo es la protección de los productores nacionales y de la capacidad productiva del país.

“El arroz no puede ser abordado únicamente como un producto comercial: constituye uno de los principales componentes de la dieta dominicana, sostiene una importante cadena productiva y representa un elemento fundamental de nuestra soberanía”, expresó el presidente de CONFENAGRO, Wilfredo Cabrera.

Esta consideración ha sido reconocida por el propio Estado dominicano. El Decreto 693-24 establece que el arroz es un producto sensible, cuya producción estable e ininterrumpida resulta clave para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, y reconoce la necesidad de preservar la capacidad productiva interna del país.

De igual manera, la protección de la producción nacional encuentra fundamento en el artículo 54 de la Constitución de la República, que establece como responsabilidad del Estado promover el incremento de la productividad agropecuaria con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria.

“Los productores dominicanos necesitan estabilidad, reglas claras y condiciones que les permitan producir, invertir y planificar a largo plazo. En el caso del arroz, hablamos de más de 30 mil productores y una cadena productiva que genera más de 300 mil empleos directos e indirectos, por lo que garantizar su estabilidad es también proteger la producción nacional y la soberanía alimentaria del país”, afirmó Cabrera.

La confederación explicó que las experiencias de los últimos años, particularmente la pandemia del COVID-19, los conflictos bélicos y las alteraciones de las cadenas internacionales de suministro, han demostrado que preservar la capacidad de producir nuestros propios alimentos constituye una garantía estratégica para el país en momentos de crisis.

Aseguró que el país puede honrar sus compromisos comerciales internacionales y mantener relaciones económicas sólidas con sus socios, pero este proceso debe desarrollarse sin poner en riesgo la producción nacional de un alimento estratégico ni las condiciones que permitan su sostenibilidad en el tiempo.

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