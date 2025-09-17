- Publicidad -
Eléctricas

Salida de plantas de AES provoca déficit en distribuidoras de electricidad

PRIMICIAS DIGITAL17 de septiembre de 2025
Múltiples circuitos de las empresas distribuidoras de electricidad fueron afectados hoy por un evento en línea de transmisión que afectó plantas generadoras de AES Dominicana, provocando un déficit temporal en la oferta de energía.

Pasada  la 1:00 de la tarde  de este martes, la situación se normalizó.

Edesur, Edenorte y Edeeste informan que el incidente impactó el servicio de distribución de la electricidad, situación que está siendo superada.

Las empresas distribuidoras de electricidad presentan excusas a los usuarios por las molestias que esto pueda causar y agradecen la comprensión frente al imprevisto originado.

