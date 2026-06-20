República Dominicana es reconocida como el Destino con el mayor nivel de satisfacción de los visitantes en el Caribe
“Este reconocimiento refleja lo mejor de nuestro país: una hospitalidad genuina, una industria comprometida con la calidad y una visión compartida de servicio. Más allá de un premio, representa la confianza que millones de visitantes depositan cada año en República Dominicana y el esfuerzo colectivo de quienes trabajan para superar sus expectativas en cada etapa de su viaje”, expresó Raquel Reyes, directora de Promoción Turística para Florida Central.
El reconocimiento pone de manifiesto el éxito de las iniciativas desarrolladas para fortalecer la competitividad del destino, diversificar su oferta turística y elevar continuamente los estándares de calidad en todos los segmentos del sector.
Desde sus reconocidas playas y resorts de clase mundial hasta su creciente oferta de lujo, reuniones e incentivos, golf, gastronomía y experiencias culturales, República Dominicana continúa posicionándose como uno de los destinos más completos y dinámicos del Caribe.
Los TravelAge WAVE Awards son otorgados anualmente mediante la combinación de las votaciones de agentes de viajes y la evaluación de expertos de la industria, reconociendo a los destinos, productos y proveedores que destacan por su excelencia y contribución al desarrollo del turismo.
Este nuevo reconocimiento fortalece la reputación internacional de República Dominicana y reafirma su compromiso de continuar ofreciendo experiencias memorables que inspiren a más viajeros a descubrir todo lo que el destino tiene para ofrecer.