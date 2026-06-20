República Dominicana es reconocida como el Destino con el mayor nivel de satisfacción de los visitantes en el Caribe

El galardón es recibido por tercer año consolidando a Quisqueya como uno de los países más valorados en la industria

República Dominicana fue reconocida por tercer año consecutivo con el premiodurante la ceremonia de los TravelAge WAVE Awards 2026.

Este es uno de los galardones más prestigiosos de la industria turística de Norteamérica, celebrados en el Hotel Ritz-Carlton Marina del Rey, California.

El galardón, otorgado por TravelAge West, destaca la capacidad del destino para ofrecer experiencias de alta calidad y un servicio excepcional a los viajeros, consolidando a República Dominicana como uno de los países más valorados por los agentes de viajes y consumidores del mercado estadounidense.La distinción adquiere especial relevancia al considerar que República Dominicana compitió junto a otros importantes destinos caribeños, demostrando una vez más la fortaleza de su oferta turística, la calidad de su infraestructura y el compromiso permanente de toda la industria con la excelencia.

“Este reconocimiento refleja lo mejor de nuestro país: una hospitalidad genuina, una industria comprometida con la calidad y una visión compartida de servicio. Más allá de un premio, representa la confianza que millones de visitantes depositan cada año en República Dominicana y el esfuerzo colectivo de quienes trabajan para superar sus expectativas en cada etapa de su viaje”, expresó Raquel Reyes, directora de Promoción Turística para Florida Central.

El reconocimiento pone de manifiesto el éxito de las iniciativas desarrolladas para fortalecer la competitividad del destino, diversificar su oferta turística y elevar continuamente los estándares de calidad en todos los segmentos del sector.

Desde sus reconocidas playas y resorts de clase mundial hasta su creciente oferta de lujo, reuniones e incentivos, golf, gastronomía y experiencias culturales, República Dominicana continúa posicionándose como uno de los destinos más completos y dinámicos del Caribe.

Los TravelAge WAVE Awards son otorgados anualmente mediante la combinación de las votaciones de agentes de viajes y la evaluación de expertos de la industria, reconociendo a los destinos, productos y proveedores que destacan por su excelencia y contribución al desarrollo del turismo.

Este nuevo reconocimiento fortalece la reputación internacional de República Dominicana y reafirma su compromiso de continuar ofreciendo experiencias memorables que inspiren a más viajeros a descubrir todo lo que el destino tiene para ofrecer.