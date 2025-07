Repliegue estratégico

Mi generación, que empieza a replegarse, surge con un Dios, Patria y Libertad que no dice más nada. Sigue con Mis mejores amigos son los hombres de trabajo, en la más absoluta ignominia, y continúa con el Vuelve y vuelve que no resuelve nada, y un abril que no llega ni a un año, y un Patria o muerte, venceremos, que nos dejó vencidos, y un sueño verde que no llega a un año, y otro Vuelve y vuelve que nos enloquece, y un trío de palabra tras palabra que no supera sus palabras, y un aquí estoy pero con apagones y más nada, y un fusil que sigue tan lento como las nuevas y viejas alianzas, y un vacío que mejor me muero. Y hasta aquí llego.