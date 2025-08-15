¡Por fin se hace justicia!

“El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional encontró culpable a Alexis Medina de cometer actos de corrupción durante el gobierno de su hermano Danilo Medina y lo sentenció a siete años de prisión, a ser cumplidos en la cárcel de Najayo”. Créanlo. Es la primera condena judicial por corrupción en el Estado y se ha producido 188 años después de fundada la República Dominicana…Este hecho nos indica que estamos avanzando (¡Ojalá que así sea!) contra la impunidad de centenares de corruptos que hoy se pasean, gozando sus fortunas mal habidas, por las amplias avenidas de nuestra triste historia.