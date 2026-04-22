Arde proceso electoral en Club Deportivo Naco, dos planchas se disputan el poder
El Club Deportivo Naco, uno de los más exitosos en República Dominicana, el Caribe y América Latina, celebra el domingo 26 las elecciones en las que escogerá su junta directiva para los proximos dos años.
El proceso electoral enciende la membresía naqueña.
Dos planchas se disputan el poder en el Club Naco, Orgullo Naqueño y Esencia Naqueña.
Cada plancha ha presentado sus ofertas e inicitativas a los socios del Club Naco.
El proceso electoral ha generado un proceso muy intenso, super activo con la promoción de las dos planchas yh es posible que incremente la participación de los socios del Naco en las elecciones de este domingo.
Socios de una plancha que participa en el proceso electoral se ha venido moviendo buscando el apoyo fuera del club con un contacto personal.
Las dos planchas están conformadas por muy animados socios naqueños que apuestan a ejecutar lo que prometen a la membresía naqueña.
Será el voto militante de los socios del Naco que definirán quienes dirigirán la institución, orgullo de la clase media y de progresistas familias amantes de la asociatividad, bohemias, deportes, turismo de mar en Cabamar y muy buena gastronomía.
Los procesos electorales fortalecen las instituciones con fiestas democráticas.
Primicias 2026, dos planchas se disputan eleccciones Club Deportivo Naco, uno de los más importantes del mundo
El pasado 12 de abril pasado Primicias publicó este trabajo sobre el proceso electoral en el Club Deportivo Naco.
Dos planchas se disputan las próximas elecciones del Club Deportivo Naco 2026.
Esas planchas son Orgullo Naqueño y Esencia Naqueña, comprometidas con un proceso de fortalecimiento y desarrollo del Club Deportivo Naco, una de las instituciones recreativas, sociales y deportivas de mayor incidencia en América Latina.
El Club Deportivo Naco es un modelo social, recreativo, deportivo y de unidad familiar para el mundo. En la actualidad es presidido por Mario Alvarez, acompañado de en su gestión con socios con muchos años en la entidad clubística.
El Club Deportivo Naco no es sólo un club urbano, sino que también cuenta con Cabamar, Club de Playa ubicado en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, muy famoso por su sabroso yaniqueque, sino tambien con su muy amplia gastronomía e instalaciones para los socios naqueños.
El Club Deportivo Naco cuenta con mas de 13 mil familias, las cuales comparten sus piscinas, gastronomía, áreas deportivas, salón de belleza, restaurantes, piano bar, cafeterías, billar, área de dominó, Cabamar, Club de Playa, Gran Salón, tertulias, canchas, salones, fiestas, caraoques, bohemias, fiestas, cumpleaños, night Club, y todas las instalaciones del Club.
Los socios decidirán en el proceso eletoral naqueño cual de las dos planchas dirigirá el Club Deportivo Naco en el período 2026-2028.
Los actuales directivos de una forma muy persistente han venido proyectando sus logros.
En caso de la plancha Esencia Naqueña expusieron sus metas el pasado viernes en un encuentro celebrado en el Salón Azul, en el que presentaron sus candidatos.
PLANCHA ESENCIA NAQUEÑA
Fue presentada en el Salón Azul del Club Deportivo Naco la plancha Esencia Naqueña, que participará en las próximas elecciones en esa institucion social, recreativa y deportiva.
El 2026 es un año de elecciones en algunos de los clubes de Santo Domingo.
UNA AMPLIA TRAYECTORIA
El Club Naco cuenta con una muy amplia trayectoria histórica.
Con aquellos momentos inolvidables en su piano bar, gran salón y night club.
Con la visión que tuvo el doctor Alejandro Asmar Sánchez, líder inolvidable en el Club Naco, haciendo realidad el parqueo, Cabamar e impulso a las iniciativas de desarrollo de la institución.
Con su participación inolvidable en el torneo de baloncesto del Distrito Nacional.
Con su fiesta aniversaria
Con su tenis de mesa
Con sus carnavales
Con su sancocho de los lunes
Con el plato del día en la cafetería
Con las diferentes disciplinas deportivas.
Con su natación.
Con las pizzas
Con los cocteles
Con fiestas de despedida del año
Con sus desayunos aniversarios.
Con su tracttoría Club Naco
Con los encuentros de las familias de los socios
Con la conexión histórica con la sociedad y otros clubes
Como un fuente importante de empleos
De actividad económica y social
El Club Naco es tan importante, que muchos de sus socios los comparan con un ministerio gubernamental
Para musicos, bohemios, grupos musicales
Para que sus socios vean eventos importantes en pantallas gigantes
Con la modernización de su área de acceso
Con los socios haciendo tareas de escuelas, colegios con sus hijos
Con su parrillada
Con los productos típicos dominicanos
Con la hermandad y amistad permanente de sus socios
RECUERDOS DE PRIMICIAS EN EL CLUB DEPORTIVO NACO
En el piano bar del Club Naco
TERTULIA EN EL RESTAURANTE EN EL CLUB NACO
UNA IMPORTANTE VOZ DE LA MUSICA DOMINICANA
En la disco del Club Naco
Los históricos yaniqueques de Cabamar, del Club Naco, en Juan Dolio, San Pedro de Macorís
El director de Primicias, Alex Jiménez, comparte con caballo Johnny Ventura, director del Combo Show, en una fiesta de Ocoa de Pie en el Gran Salón del Club Naco
Wilfredo Elías, un bohemio inolvidable del del Club Arroyo, llevaba sus canciones rompevenas a las tertulias que celebró durante años el periódico Primicias en uno de los salones del Club Deportivo Naco. Elías fue en vida uno de los profesionales de la contaduría publica de mayor incidencia en el país.
Ricky Noboa, socio histórico del Club Deportivo Naco, explicando a Primicias la importancia del piano bar del Club Naco para momentos especiales bohemios y para compartir con los miembros de la institución amantes del bolero, merengue, sones, bolero son, pambiche, bachatas, merengue tipico y otros géneros musicales.
Roberto El Sabor de Cuba, frecuentemente presente con su cubano en el Club Deportivo Naco
Cabamar, Club de Playa de Naco, abrazando la dominicanidad y la orientación a los socios
Una visita, tertuliando con el doctor Alejandro Asmar Sánchez, líder histórico del Club Deportivo Naco, un año antes de fallecer. Jaime Fernández Lazala, naqueño mil por mil y Alex Jiménez, director de Primicias, siempre se interesaron en su salud. El doctor Asmar resaltó siempre la firme decisión para la construcción del parqueo del Club Deportivo Naco con un costo bien reducido en comparación con otros parqueos, demostrando su entrega al Club.
Presentan plancha Esencia Naqueña, Héctor Gaud aspira a la presidencia del Club Naco
PLANCHA ORGULLO NAQUEÑO: «SEGUIREMOS LABORANDO PARA NUESTROS SOCIOS CON HONESTIDAD, VISION Y RESULTADOS»
La plancha “Orgullo Naqueño» #1, anunció la conformación de sus integrantes que estarán terciando en las próximas elecciones del Club Naco que están fijadas para este domingo 26, cuya directiva dirigirá los destinos de la organización para el período 2026-2028.
Su actual presidente, el inmortal del Deporte, Mario Alvaez Soto, proclamó que esta directiva ha logrado una revolución general de la mano con todos los socios donde se logró sanear las finanzas, se están cumpliendo todos los compromisos con los suplidores, hay eficiencia en el cobro y se está invirtiendo con pulcritud en las infraestructuras de la organización.
La plancha “Orgullo Naqueño, Número 1”, está conformada por Mario Alvarez Soto, presidente, Heidy Feliz, primera vicepresidenta, Madelaine Andino, segunda vicepresidenta, Claudio Guzmán, tesorero, Luis Brea, vicetesorero, Erick Hernández, secretario, Gerardo Genao, vicesecretario y los vocales serán Jorge Suncar, primer vocal y Hostos Rizik, segundo vocal.
Asimismo, arguyó que también se está invirtiendo en áreas que no se ven como son el mantenimiento, existe un plan en marcha de correctivo y preventivo de los equipos, instalaciones sanitarias, eléctricas y pluviales.
Expuso que, en este recorrido de sus gestiones, ha recibido el reconocimiento a la entrega, la honestidad y la transparencia con la cual se han manejado los recursos. “Los socios me valoran y me dan muestras de respeto cada día”, enfatizó.
Exclamó que la mejor de la aceptación es que el club permanece lleno de sus socios de lunes a lunes, desde que abre hasta que cierra, en todas sus dependencias y esa es la mejor muestra.
El presidente del Club Naco precisó que hay una satisfacción y un buen clima laboral entre todos los empleados y sobre todo, en el intangible de traer a la familia naqueña a un espacio seguro, alegre y que da cabida a todas las edades.
Manifestó que se animó a buscar un tercer mandato por lo siguiente: “Porque al recibir el Club no sabíamos qué había tantas deudas y peligros que amenazaban su existencia. Porque está habilitado por los estatutos, es un derecho que le asiste, tengo la salud, los deseos, la fuerza necesaria y la bendición de Dios para resolver algunos temas importantes que quedan pendiente”.
Al tiempo que aseguró que fue él quien propuso la modificación estatutaria para eliminar la reelección indefinida como existía antes.
Sostuvo que siempre hay algo que mejorar dentro de la institución, pero específicamente en el servicio al socio, fortalecimiento institucional, empoderamiento de todos los colaboradores, plan maestro de crecimiento vertical a largo plazo, a través de las Asambleas.
Alvarez Soto apuntó que se incluirá la mejora del problema de estacionamientos (que es un problema de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán), habrá ampliación de espacios deportivos y ya se cuenta con permiso del Ayuntamiento del Distrito, pero para su ejecución hay que socializar y debe ser aprobado por la Asamblea.
Dijo que el club está en su mejor momento porque el club ha vuelto a florecer, la alegría se siente en cada pasillo, todos quieren venir al club, aunque siempre aparecerán dos o tres inconformes que les gusta desmeritar, sino hubiese por los problemas legales, la organización tuviera más realizaciones tangibles e intangibles.
Pie de foto
Los integrantes de la plancha “Orgullo Naqueño #1 que terciará en los comicios del Club Deportivo Naco el próximo domingo 26 de este mes