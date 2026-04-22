Arde proceso electoral en Club Deportivo Naco, dos planchas se disputan el poder

El Club Deportivo Naco, uno de los más exitosos en República Dominicana, el Caribe y América Latina, celebra el domingo 26 las elecciones en las que escogerá su junta directiva para los proximos dos años.

El proceso electoral enciende la membresía naqueña.

Dos planchas se disputan el poder en el Club Naco, Orgullo Naqueño y Esencia Naqueña.

Cada plancha ha presentado sus ofertas e inicitativas a los socios del Club Naco.

El proceso electoral ha generado un proceso muy intenso, super activo con la promoción de las dos planchas yh es posible que incremente la participación de los socios del Naco en las elecciones de este domingo.

Socios de una plancha que participa en el proceso electoral se ha venido moviendo buscando el apoyo fuera del club con un contacto personal.

Las dos planchas están conformadas por muy animados socios naqueños que apuestan a ejecutar lo que prometen a la membresía naqueña.

Será el voto militante de los socios del Naco que definirán quienes dirigirán la institución, orgullo de la clase media y de progresistas familias amantes de la asociatividad, bohemias, deportes, turismo de mar en Cabamar y muy buena gastronomía.

Los procesos electorales fortalecen las instituciones con fiestas democráticas.

Primicias 2026, dos planchas se disputan eleccciones Club Deportivo Naco, uno de los más importantes del mundo El pasado 12 de abril pasado Primicias publicó este trabajo sobre el proceso electoral en el Club Deportivo Naco.

Dos planchas se disputan las próximas elecciones del Club Deportivo Naco 2026. Esas planchas son Orgullo Naqueño y Esencia Naqueña, comprometidas con un proceso de fortalecimiento y desarrollo del Club Deportivo Naco, una de las instituciones recreativas, sociales y deportivas de mayor incidencia en América Latina. El Club Deportivo Naco es un modelo social, recreativo, deportivo y de unidad familiar para el mundo. En la actualidad es presidido por Mario Alvarez, acompañado de en su gestión con socios con muchos años en la entidad clubística. El Club Deportivo Naco no es sólo un club urbano, sino que también cuenta con Cabamar, Club de Playa ubicado en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, muy famoso por su sabroso yaniqueque, sino tambien con su muy amplia gastronomía e instalaciones para los socios naqueños. El Club Deportivo Naco cuenta con mas de 13 mil familias, las cuales comparten sus piscinas, gastronomía, áreas deportivas, salón de belleza, restaurantes, piano bar, cafeterías, billar, área de dominó, Cabamar, Club de Playa, Gran Salón, tertulias, canchas, salones, fiestas, caraoques, bohemias, fiestas, cumpleaños, night Club, y todas las instalaciones del Club. Los socios decidirán en el proceso eletoral naqueño cual de las dos planchas dirigirá el Club Deportivo Naco en el período 2026-2028. Los actuales directivos de una forma muy persistente han venido proyectando sus logros. En caso de la plancha Esencia Naqueña expusieron sus metas el pasado viernes en un encuentro celebrado en el Salón Azul, en el que presentaron sus candidatos. PLANCHA ESENCIA NAQUEÑA Fue presentada en el Salón Azul del Club Deportivo Naco la plancha Esencia Naqueña, que participará en las próximas elecciones en esa institucion social, recreativa y deportiva. El 2026 es un año de elecciones en algunos de los clubes de Santo Domingo. UNA AMPLIA TRAYECTORIA El Club Naco cuenta con una muy amplia trayectoria histórica. Con aquellos momentos inolvidables en su piano bar, gran salón y night club. Con la visión que tuvo el doctor Alejandro Asmar Sánchez, líder inolvidable en el Club Naco, haciendo realidad el parqueo, Cabamar e impulso a las iniciativas de desarrollo de la institución. Con su participación inolvidable en el torneo de baloncesto del Distrito Nacional. Con su fiesta aniversaria Con su tenis de mesa Con sus carnavales Con su sancocho de los lunes Con el plato del día en la cafetería Con las diferentes disciplinas deportivas. Con su natación. Con las pizzas Con los cocteles Con fiestas de despedida del año Con sus desayunos aniversarios. Con su tracttoría Club Naco Con los encuentros de las familias de los socios Con la conexión histórica con la sociedad y otros clubes Como un fuente importante de empleos De actividad económica y social El Club Naco es tan importante, que muchos de sus socios los comparan con un ministerio gubernamental Para musicos, bohemios, grupos musicales Para que sus socios vean eventos importantes en pantallas gigantes Con la modernización de su área de acceso Con los socios haciendo tareas de escuelas, colegios con sus hijos Con su parrillada Con los productos típicos dominicanos Con la hermandad y amistad permanente de sus socios RECUERDOS DE PRIMICIAS EN EL CLUB DEPORTIVO NACO En el piano bar del Club Naco TERTULIA EN EL RESTAURANTE EN EL CLUB NACO UNA IMPORTANTE VOZ DE LA MUSICA DOMINICANA En la disco del Club Naco Los históricos yaniqueques de Cabamar, del Club Naco, en Juan Dolio, San Pedro de Macorís El director de Primicias, Alex Jiménez, comparte con caballo Johnny Ventura, director del Combo Show, en una fiesta de Ocoa de Pie en el Gran Salón del Club Naco Wilfredo Elías, un bohemio inolvidable del del Club Arroyo, llevaba sus canciones rompevenas a las tertulias que celebró durante años el periódico Primicias en uno de los salones del Club Deportivo Naco. Elías fue en vida uno de los profesionales de la contaduría publica de mayor incidencia en el país. Ricky Noboa, socio histórico del Club Deportivo Naco, explicando a Primicias la importancia del piano bar del Club Naco para momentos especiales bohemios y para compartir con los miembros de la institución amantes del bolero, merengue, sones, bolero son, pambiche, bachatas, merengue tipico y otros géneros musicales. Roberto El Sabor de Cuba, frecuentemente presente con su cubano en el Club Deportivo Naco Cabamar, Club de Playa de Naco, abrazando la dominicanidad y la orientación a los socios Una visita, tertuliando con el doctor Alejandro Asmar Sánchez, líder histórico del Club Deportivo Naco, un año antes de fallecer. Jaime Fernández Lazala, naqueño mil por mil y Alex Jiménez, director de Primicias, siempre se interesaron en su salud. El doctor Asmar resaltó siempre la firme decisión para la construcción del parqueo del Club Deportivo Naco con un costo bien reducido en comparación con otros parqueos, demostrando su entrega al Club.

Presentan plancha Esencia Naqueña, Héctor Gaud aspira a la presidencia del Club Naco

Héctor Gaud lanza su candidatura a la Presidencia para dirigir los destinos del Club Naco a través de la plancha “Esencia Naqueña,” Apuesta por institucionalidad y ahorro para socios en su candidatura al Club Naco, con promesa de no aumentar cuotas y modernizar la institución El movimiento Esencia Naqueña realizó el lanzamiento oficial de su plancha y su plan de trabajo con miras a las elecciones del próximo 26 de abril en el Club Deportivo Naco. La plancha está encabezada por Héctor Gaud como candidato a la presidencia, acompañado por Francisco Abreu (primer vicepresidente), Arnaldo Sánchez (secretario), John Agramonte (tesorero), Carmen Cuevas (segunda vicepresidenta), Ángela Fragoso (vicetesorera), Laura Sánchez (vicesecretaria), Franklyn Abreu (vocal) y Julio Abreu (vocal). Durante el acto, Gaud presentó las líneas generales de su programa de gobierno, destacando un enfoque basado en la institucionalidad, la sostenibilidad financiera y la cercanía con los socios. En su intervención, afirmó que la propuesta surge del diálogo con la membresía y de la necesidad de fortalecer la gestión del club. “Hoy no venimos a prometer. Venimos a proponer”, expresó el candidato, subrayando que su proyecto se fundamenta en una administración responsable, transparente y orientada a resultados. El aspirante a la presidencia delineó una visión centrada en cuatro ejes principales: un club institucionalmente sólido, una gestión financiera disciplinada, un entorno familiar e inclusivo, y el fortalecimiento de la vida cultural y comunitaria. En ese sentido, reafirmó que “el Naco también es cultura”, destacando la importancia de ampliar las actividades que promuevan la convivencia y el sentido de pertenencia entre los socios. Entre las principales propuestas presentadas, se incluyen: • No aumentar las cuotas durante los próximos dos años • Eliminar el cobro en disciplinas deportivas • Garantizar precios justos en alimentos, bebidas y servicios • Ampliar las oportunidades para hijos de socios • Realizar celebraciones institucionales sin costo adicional • Extender los horarios en áreas deportivas y de entretenimiento Asimismo, Gaud anunció la creación de un círculo de damas, orientado a fortalecer la participación, promover el bienestar integral, impulsar actividades culturales y desarrollar iniciativas sociales y comunitarias dentro y fuera del club. El candidato enfatizó que su proyecto no responde a intereses individuales, sino a un compromiso colectivo con el futuro de la institución. “Este no es un proyecto personal. Es un compromiso con la institucionalidad, con la transparencia y con las familias naqueñas”, señaló. El acto marcó el inicio formal de la campaña de Esencia Naqueña, en un contexto en el que la propuesta busca posicionarse como una alternativa de gestión seria, equilibrada y orientada al fortalecimiento del Club Deportivo Naco.

PLANCHA ORGULLO NAQUEÑO: «SEGUIREMOS LABORANDO PARA NUESTROS SOCIOS CON HONESTIDAD, VISION Y RESULTADOS»

La plancha “Orgullo Naqueño» #1, anunció la conformación de sus integrantes que estarán terciando en las próximas elecciones del Club Naco que están fijadas para este domingo 26, cuya directiva dirigirá los destinos de la organización para el período 2026-2028.

Su actual presidente, el inmortal del Deporte, Mario Alvaez Soto, proclamó que esta directiva ha logrado una revolución general de la mano con todos los socios donde se logró sanear las finanzas, se están cumpliendo todos los compromisos con los suplidores, hay eficiencia en el cobro y se está invirtiendo con pulcritud en las infraestructuras de la organización.

La plancha “Orgullo Naqueño, Número 1”, está conformada por Mario Alvarez Soto, presidente, Heidy Feliz, primera vicepresidenta, Madelaine Andino, segunda vicepresidenta, Claudio Guzmán, tesorero, Luis Brea, vicetesorero, Erick Hernández, secretario, Gerardo Genao, vicesecretario y los vocales serán Jorge Suncar, primer vocal y Hostos Rizik, segundo vocal.

Asimismo, arguyó que también se está invirtiendo en áreas que no se ven como son el mantenimiento, existe un plan en marcha de correctivo y preventivo de los equipos, instalaciones sanitarias, eléctricas y pluviales.

Expuso que, en este recorrido de sus gestiones, ha recibido el reconocimiento a la entrega, la honestidad y la transparencia con la cual se han manejado los recursos. “Los socios me valoran y me dan muestras de respeto cada día”, enfatizó.

Exclamó que la mejor de la aceptación es que el club permanece lleno de sus socios de lunes a lunes, desde que abre hasta que cierra, en todas sus dependencias y esa es la mejor muestra.

El presidente del Club Naco precisó que hay una satisfacción y un buen clima laboral entre todos los empleados y sobre todo, en el intangible de traer a la familia naqueña a un espacio seguro, alegre y que da cabida a todas las edades.

Manifestó que se animó a buscar un tercer mandato por lo siguiente: “Porque al recibir el Club no sabíamos qué había tantas deudas y peligros que amenazaban su existencia. Porque está habilitado por los estatutos, es un derecho que le asiste, tengo la salud, los deseos, la fuerza necesaria y la bendición de Dios para resolver algunos temas importantes que quedan pendiente”.

Al tiempo que aseguró que fue él quien propuso la modificación estatutaria para eliminar la reelección indefinida como existía antes.

Sostuvo que siempre hay algo que mejorar dentro de la institución, pero específicamente en el servicio al socio, fortalecimiento institucional, empoderamiento de todos los colaboradores, plan maestro de crecimiento vertical a largo plazo, a través de las Asambleas.

Alvarez Soto apuntó que se incluirá la mejora del problema de estacionamientos (que es un problema de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán), habrá ampliación de espacios deportivos y ya se cuenta con permiso del Ayuntamiento del Distrito, pero para su ejecución hay que socializar y debe ser aprobado por la Asamblea.

Dijo que el club está en su mejor momento porque el club ha vuelto a florecer, la alegría se siente en cada pasillo, todos quieren venir al club, aunque siempre aparecerán dos o tres inconformes que les gusta desmeritar, sino hubiese por los problemas legales, la organización tuviera más realizaciones tangibles e intangibles.

Pie de foto

Los integrantes de la plancha “Orgullo Naqueño #1 que terciará en los comicios del Club Deportivo Naco el próximo domingo 26 de este mes

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