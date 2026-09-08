EEUU-Canadá, guerra comercial en su apogeo

Washington, 8 sep (Prensa Latina) Un nuevo capítulo viven hoy las relaciones entre Estados Unidos y Canadá al escalar una guerra comercial que se intensificó rápidamente después del fracaso el mes pasado de las conversaciones bilaterales.

El fiasco de esas pláticas llevó al presidente Donald Trump a establecer tarifas del 50 por ciento a miles de millones de dólares en mercancías canadienses. Trump había aplazado inicialmente el plazo que él mismo se había fijado para esos aranceles, alardeando de un acuerdo que estaba al alcance de la mano; sin embargo, ambas partes no lograron superar sus diferencias.

Por eso, a primera hora de este martes, entraron en vigor los aranceles por valor de 20 mil millones de dólares a productos estadounidenses. De acuerdo con el Gobierno de Ottawa, las tarifas se diseñaron para para reaccionar «dólar por dólar» a los derechos de aduana que Washington aplicó el 22 de agosto a una extensa variedad de bienes del país vecino.

El Ministerio de Finanzas de Canadá advirtió que más de 700 clases de productos estadounidenses estarán sujetos a estos nuevos gravámenes entre ellos lácteos, acero, electrodomésticos, plásticos, pulpa, papel, artículos electrónicos y equipos agrícolas.

La reacción de Trump la víspera antes de la entrada en vigor de las tarifas fue la amenaza a la prohibición de la venta de aviones Bombardier canadienses si no se fabrican en Estados Unidos.

«Si quieren nuestro mercado, deben construir aquí y dejar de tratar a Estados Unidos como una â€˜alcancíaâ€Ö», escribió el mandatario republicano en una publicación de Truth Social.

Las tensiones entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, cada vez son mayores.

En medio de las disputas, Trump llegó incluso a cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América a través de una orden ejecutiva.

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