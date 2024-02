Movimiento Emprendedores dice pueblo tiene compromiso con Abinader

El Presidente del Movimiento Emprendedores con Luis aseguró que el pueblo

dominicano tiene un compromiso con el Presidente Luis Abinader de votar

masivamente en las elecciones del 18 de febrero por los candidatos del Partido

Revolucionario Dominicano y aliados para demostrar su identificación con el

emblema de la presente gestión, honestidad, justicia y transparencia.

Según Roque Zabala, el gobierno que se instaló el 16 de agosto del 2020 ha

llenado las expectativas de la población por la honestidad demostrada en el manejo

de los recursos públicos, y en el Palacio Nacional nadie puede decir que existen

familiares, socios y allegados haciendo negocios con el presupuesto nacional.

Es el inicio de un camino donde la clase política debe demostrar su respeto y

protección a los bienes del pueblo, los políticos dudosos, que tengan algún

compromiso con hechos no aclarados en alguna de su gestión no deben volver a

gobernar porque como tal deben quedarse en el pasado, aseveró.

Indicó que el mejor país del mundo ha iniciado la ruta del desarrollo y el

progreso que no se puede detener hasta lograr que la población tenga servicios

públicos de calidad, sobre todo que salgan de los medios de comunicación las

protestas por mejorar el servicio de agua potable, electricidad, recogida de basuras

y otros porque tenemos los recursos para resolver esas sentidas demandas.

A juicio del dirigente político la República Dominicana tiene los recursos para

avanzar hacia la prosperidad y la disminución real de los niveles de pobreza que

solo pueden evaluarse positivamente cuando mejore la calidad de la educación, la

salud, disminución de la cantidad de construcción de vivienda al igual que la

mejora de otras que es muy elevado, pero sobre todo cuando el agua potable llegue

a todos los hogares todos los días, no dos o tres veces a la semana a un elevado

porcentaje de la población.

El Presidente Abinader ha demostrado preocupación y toma la decisión de la

ejecución de grande proyectos que impacten positivamente entre los que se pueden

mencionar que hoy el 98% de la población tiene seguros médicos, Bahía de las

Águilas es un proyecto que, a corto, mediano y largo plazos disminuirá la pobreza

de la zona más empobrecida, reforma policial que, aunque faltan algunos

protocolos por ejecutar, pero ha mejorado sustancialmente la vida de policías y

militares, el proyecto Manzanillo, terminación del embalse de la presa de Monte

Grande y la vertiginosa recuperación del turismo, entre las tantas realizaciones en

solo tres años de la presente administración.

Si una gestión con tantos logros no tiene el justo reconocimiento demostrado

después de las elecciones, entonces la situación es más incómoda en el futuro

porque demostramos tener poca valoración y un reconocimiento a un pasado que

no debe repetirse porque demostró poco respeto por los fondos públicos y la buena

administración de justicia.

“La República Dominicana inició el camino de la democracia verdadera en la que

se respeten los poderes públicos y que solo respondan a las prerrogativas que le

otorgan las leyes”, con el respeto demostrado en el manejo del presupuesto

nacional nos conducen a una mejoría significativa en la calidad de vida de los

habitantes de la parte Este de la isla de Santo Domingo.