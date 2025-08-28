Milagros Ortiz Bosch destaca la Justicia Abierta como un nuevo paradigma en conferencia internacional

Santo Domingo-, La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, participó en la conferencia “Ética e Integridad Judicial en la Era de Justicia Abierta”, realizada en el marco del primer evento internacional sobre Justicia Abierta.

Durante su intervención, Ortiz Bosch definió la Justicia Abierta como “un nuevo paradigma, una construcción, una transformación, una visión renovada para la justicia y una categoría ética de la convivencia”, resaltando que la justicia debe ser oportuna, transparente, solicitada y entregada, y que el acceso a la información debe ser visto como un derecho ciudadano.

“Visualizar el funcionamiento de la justicia, pero el juez será su actuación. Su actuación se medirá por sus sentencias y la meta es más allá de lo visible: la actuación del juez para romper candados y abrir, entregar al ciudadano la información del proceso de los actos de justicia”, afirmó.

Agregó que las sentencias deben reflejar decisiones que, dentro del debido proceso y en apego a la justicia, garanticen el valor de vivir en democracia.

Ortiz Bosch también destacó la importancia de educar a la ciudadanía en torno a la transparencia: “Una de las cosas más importantes es que la gente entienda para qué son los datos abiertos y cómo estos les permiten exigir informaciones”.

En otro orden, reflexionó sobre la construcción de riqueza y el uso de datos a nivel mundial, señalando que aún no se regula cómo devolver a los pueblos lo que se les quita a los ciudadanos a partir del manejo de sus datos personales.

Sobre el evento

El encuentro fue coordinado por el Poder Judicial de la República Dominicana, la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) y la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto).

Durante las plenarias se debatió sobre los desafíos para impulsar la agenda de Justicia Abierta en el contexto regional, así como sobre su papel como herramienta para fortalecer el Estado de derecho y la independencia judicial.

También se abordaron los avances y retos de la innovación en las instituciones judiciales y el futuro de la Justicia Abierta en América Latina, con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.