Mercedes Castillo narra origen diferencias en Dirección Nacional del Movimiento Marcelino Vega, convocan asamblea el 12 de julio 2025

Origen de las diferencias de la Dirección Nacional del Movimiento

Marcelino Vega (MMV) con Aurelio Henríquez y José Beato, el actual

proceso electoral del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la esperanza del

CDP en estos momentos.

A: La Sociedad Dominicana

Al: Periodismo Nacional

Al: Comité Ejecutivo del Colegio Dominicano de Periodistas, (CDP) y sus

Seccionales

A: La Comisión Electoral Nacional del CDP

¿Qué es el MMV y Cuáles son sus logros?

El Movimiento Periodístico Marcelino Vega (MMV) es una corriente gremial que

interactúa al interior del CDP y del SNTP, integrado por periodistas miembros de

ambas entidades para el desarrollo institucional de la misma y el bienestar de

sus respectivas membresías y el bienestar profesional y social del sector. El

MMV fue fundado en honor al asesinado periodista Marcelino Vega, de 23 años,

por miembros de la Policía Nacional cuando cubría para el periódico La Noticia,

la huelga de los trabajadores del Ayuntamiento del Distrito Nacional el 7 de abril

de 1981 por las inmediaciones del Mercado de la avenida Duarte, sector Cristo

Rey.

El MMV ha logrado a través de sus gestiones al frente del CDP defender al

periodista, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, la democracia y

los Derechos Humanos. Igualmente ha contribuido a la actualización y

especialización permanente de los periodistas a los fines de que puedan contar

con la mayor idoneidad para el ejercicio ético profesional. Así mismo, ha logrado

favorables conquistas sociales y profesionales trascendentales, como el premio

Nacional de Periodismo, las pensiones y viviendas a periodistas. Entre muchas

otras cosas.

Cuenta con una dirección nacional que tiene como coordinador general al

destacado periodista Olivo De León, José Bujosa Mieses (El Chino Bujosa),

presidente Ad vitam, Mercedes Castillo, subcoordinadora, junto a muchos otros

compañeros que conforman la dirección del movimiento. Cada dos años realiza

su asamblea para escoger sus candidatos a la presidencia del CDP, Instituto de

Previsión y Protección del Periodista (IPPP), Tribunal Disciplinario y secretarios

generales.

La Dirección Nacional del Movimiento MMV convocó varias reuniones para tratar

y conocer entre otras cosas, las aspiraciones a los distintos cargos y proceder a

convocar la asamblea general histórica que celebra para conocer sus candidatos

a participar en las elecciones del CDP del 29 de agosto del presente año.

En este contexto electoral la Dirección Nacional del MMV, expresaron sus

aspiraciones a presidir el CDP los periodistas Yudelkis Guerrero, Luis Pérez,

José Beato y Alberto Caminero.

Al respecto se acordó darles 15 días a los aspirantes para que se pusieran de

acuerdo y así evitar un conflicto en el MMV. Tres se pusieron de acuerdo para

llevar a Caminero como candidato, Beato, no lo apoyó, a pesar de los esfuerzos

de persuasión para que él apoyara.

El Chino Bujosa en su condición de presidente Ad vitam del movimiento, le pidió

que reflexionara bien, que así como lo habíamos apoyado varías veces para que

fuese secretario general del SNTP, no había inconvenientes en respaldar su

precandidatura al CDP, pero que concluyera la carrera de periodismo que

actualmente estudia en una universidad, para no someter al movimiento y al

CDP a una tensión y que en su lugar respaldara a Caminero, lo cual se negó

alegando que la ley 1091 le permitía ingresar al CDP, con el apoyo irrestricto de

Aurelio Henríquez, presidente del CDP.

Ante esa postura poco desprendida, insensata y falta de amor al CDP y al

movimiento y de consideración a quienes lo apoyaron siempre. El periodista

Alberto Caminero declinó participar y pasó apoyar al maestro de periodismo y

gremialista Luis Pérez.

El pasado viernes 27 de junio, un día antes de la asamblea del Marcelino, el

presidente de la Comisión Electoral del Movimiento, José Tejada Gómez, hizo el

mayor los esfuerzos reuniendo a los precandidatos, Luis Pérez y José Beato,

con Olivo y Aurelio en la oficina del CDP a los fines de persuadir por la unidad

del Marcelino. El maestro Luis Pérez mostró su disposición, de declinar si eso

contribuía a la unidad, Beato no mostró disposición alguna. La reunión terminó

cerca de las 5:00 p.m., inmediatamente, Olivo subió a su oficina y le informó a

Beato que había llegado una intimación a la dirección del Marcelino Vega para

que se abstuviera de presentar candidatos que no cumplieran con la ley 1091

que pasará a buscarla. También se comunicó con Aurelio presidente del CDP.

Reunión urgente de los directivos del Marcelino

Vista la negativa de Beato a la unidad e intimación recibida, la dirección del

movimiento consideró prudente desconvocar la asamblea y realizarla el sábado

12 de julio, por lo que se procedió a realizar una rueda de prensa para informar

lo aprobado a los periodistas lo ocurrido. Beato y Aurelio no se acogieron a la

desconvocatoria y decidieron llamar a seguidores a realizar la asamblea sin la

debida autorización por la dirección máxima del Marcelino Vega.

La convocatoria oficial a la asamblea del Marcelino es el sábado 12 de julio para

elegir sus candidatos a todos los niveles. El llamado a los periodistas

Marcelinistas a participar con entusiasmo.

Esperanza del CDP

Es el día de la esperanza del colegio, pues el candidato presidencial Luis Pérez

es un candidato de lujo que reúne todas las condiciones y compromisos que la

profesión de periodista y el CDP requieren en estos momentos, sus

innovaciones y fortalecimiento institucional, al igual que el gran equipo que le

acompaña. Constituyendo la esperanza del Colegio. A trabajar con entusiasmo

para el éxito para oficializar las aspiraciones del maestro Luis Pérez y de Gabriel

Cruz al IPPP, Yudelkis Guerrero al Tribunal Disciplinario y Wilder Páez al Distrito

Nacional. Lejos de dañar al Colegio, lo fortaleceremos.

Mercedes Castillo

Periodista – Productora de Televisión y Editora de Revista

Convocatoria Asamblea MMV

La Dirección Nacional del Movimiento Marcelino Vega (MMV) convoca a los miembros de esta entidad a participar en la asamblea nacional que se celebrará a partir de las 9:00 de la mañana del sábado 12 de julio de 2025, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD.

La asamblea escogerá los candidatos que representarán el MMV en las elecciones de los gremios periodísticos en agosto de este año 2025.

Atentamente Olivo De León, José Bujosa Mieses

Coordinador Presidente Ad vitam