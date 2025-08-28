- Publicidad -
Mario Díaz aboga por reformas puntuales al Código Laboral sin afectar la cesantía

PRIMICIAS DIGITAL28 de agosto de 2025
Santo Domingo. El abogado y dirigente sindical Mario Díaz consideró hoy que el Congreso Nacional debe realizar modificaciones puntuales y estratégicas al proyecto de reforma del Código Laboral, enfocadas en fortalecer los derechos de los trabajadores, sin comprometer las conquistas históricas como la cesantía.
Díaz propuso que las modificaciones contemplen, entre otros puntos claves:
La ampliación de los días de licencia por maternidad para mujeres en estado de lactancia o gestación.
La extensión del período de vacaciones anuales para los trabajadores.
La creación de una Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes, como un mecanismo de seguridad social específico para ese sector laboral.
“El Congreso tiene la responsabilidad de legislar en favor de quienes más lo necesitan, sin poner en riesgo derechos adquiridos como la cesantía, que es un pilar esencial de protección para los trabajadores dominicanos”, expresó el también presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del TRANSPORTE Social Cristianos (FENATTRANSC) .
Mario Díaz llamó a los legisladores a actuar con sentido social y a priorizar las recomendaciones de los sectores sindicales para que cualquier reforma laboral responda verdaderamente al interés colectivo.
