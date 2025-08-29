Leonel y el hijo de Lindbergh

Sin mayor mérito que haber propiciado este Nueva York chiquito de metro y elevados. Sin propuestas de soluciones reales a los problemas reales de este real país. Con un discurso partidista que no pasa de la simple retórica, Leonel Fernández ya no sabe qué hacer para que su fuerza tenga pueblo grande y figuras preeminentes que no sea simplemente su hijo y un discurso opositor que no pasa de discurso. Envuelto en un dilema sin solución: candidato su hijo o candidato él…(Leonel Fernández, más perdido que el hijo de Lindbergh, todavía no sabe qué hacer para un 2028 que no le promete lo suficiente para alcanzar la gloria).