La taberna de los muertos

Por: Agustín Perozo Barinas

Israel: Sobre 1,000 muertos, octubre 2023. Gaza: sobre 57,000 muertos, en retaliación. Rusia-Ucrania: sobre 280,000 muertos, entre rusos y ucranianos, desde inicio del conflicto. La lista por muertes trágicas es larga, año tras año. Por otro lado, se estima que alrededor de nueve millones de personas mueren cada año en el mundo debido a causas relacionadas con el hambre, según Concern Worldwide US, incluyendo la desnutrición.

El mundo va a la deriva… y decidí una noche lluviosa ir al muelle de San Antonio a una taberna visiblemente añosa y descuidada conocida por su ambiente desordenado y ruidoso, evitada por los lugareños pero concurrida por marineros revoltosos y de cuestionada reputación.

Como aventurero solitario, sin mujer ni obligaciones hogareñas, frecuentaba el lugar, no para disiparme, algo imposible en esa guarida de lobos, sino para departir con quien sea que no esté en pleitos, cosa común todas las noches en este lugar de mala muerte con una atmósfera cargada de humo, pobre iluminación y olor a formalina. Podría ser por la adrenalina o por curiosidad, pero me atraía este entorno malsano y tenebroso.

Coincidencialmente, allí se encontraba el duro capitán que conocí hace algunos años. Estaba solo en una mesa arrinconada. Fui al bar que estaba decorado con gastados tablones oscuros y extraños objetos marinos, pagué dos tragos y me acerqué a él… me reconoció y me invitó a sentarme. Con la mano derecha hacía un golpeteo en sucesión en el tope de la mesa, de manera muy peculiar, con las uñas algo largas, primero el meñique siguiendo hasta el índice… algo inquietante pues daba la impresión de una mente hostil.

No había cambiado, ni en su semblante ni en su temperamento, pues no saludó. Solo me indicó sentarme. Nunca mira fijamente con su ojos vidriosos y opacos, mientras el párpado izquierdo, algo caído, le da un aspecto cadavérico al rostro… uno duda si está con un vivo o un muerto, o un holograma grotesco inspirado en algún personaje de un cuadro de Goya.

Empujé uno de los tragos hacia él y comenté, —leí una reflexión de Walter Serner—, «Aquél que afirma que la vida es bella y los hombres buenos es, o bien un imbécil, o bien uno del que deberías tener mucho cuidado».

Un marinero, aparentemente ilustrado, pasado de alcohol, me escuchó la frase y comentó que: «muchísimas veces los llamados “buenos” son personas que las circunstancias no les han permitido ejercer el papel de lobos pues están domados por los avatares de la vida».

El capitán lo mandó a callar bruscamente con un golpe súbito en la mesa que casi hace saltar los tragos por el aire. Y se enfocó en mí…

—Casualmente leía este pasaje de Ricardo Piglia, y digo «casualmente» porque se rumora aquí que te abandonó tu mujer—, «No hay nada tan abyecto, dijo Lucía, como la convi­vencia de un hombre y una mujer. En teoría podemos comprender a una persona, pero en la práctica no la soportamos. El matrimonio es una institución criminal. Con los lazos matrimoniales siempre termina ahorcado alguno de los cónyuges. En eso reside el sentido de la fórmula: Hasta que la muerte nos separe».

No di explicaciones sobre el comentario y mucho menos sobre ese escrito de Piglia. No llegué esta noche aquí para mortificarme por asuntos íntimos. Buscaba elevar el nivel de la conversación, digamos, sobre el mundo y su derrotero.

Me comenta, —tienes cara de frustración y la razón te atormenta; como imagino sigues con tus inquietudes sociales te recuerdo que la política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En su esencia más pura la política debería ser el arte de organizar la sociedad para el bien común pero con el tiempo se ha convertido en un sistema de control más que de servicio: reglas, normas, decretos, discursos… todo impuesto desde arriba sin escuchar al pueblo que dicen representar, y lo más inquietante es que esas reglas no siempre buscan justicia sino preservar el poder de quienes las dictan: ¿Dónde quedó la voz del ciudadano, el diálogo, la representación, la equidad? Cuando la política se convierte solo en una estructura que impone en lugar de construir ya podemos inferir las consecuencias… ¿deseas otro trago?

Ordena dos alzando la voz sobre el jolgorio y vaya que fue escuchado.

Y continúa, —La inteligencia también genera maldad y deseo. Ambos causan sufrimiento. Un animal, instintivamente, no muestra maldad ni deseo pues carece de raciocinio. Y los políticos, personificación de la maldad y el deseo, para empequeñecer a la gente proclaman que gobernar es una tarea complejísima solo para superdotados de la política. La oposición no es más que parte del juego: hoy yo, mañana tú, y viceversa. La misma basura en la misma cubeta. Y sostengo que el peor de los monstruos es el que cree ser un santo. El que sabe que es un lobo sabe decidir cuando morder pero el que cree ser puro destruye sin culpa: quemó libros por amor a Dios, inició guerras por amor a la paz, mató por amor a la justicia. El infierno no lo construyen los malvados, lo construyen los justos que no dudan, ya que el que se cree bueno lo hará todo en nombre del bien, porque la virtud sin conciencia es más peligrosa que el odio. La historia no la escriben los sabios, la escriben los convencidos. El mayor enemigo del hombre no es su maldad, es su certeza de estar en lo correcto. Cuídate del que nunca duda porque no sabrá cuándo detenerse. Los débiles siempre quieren justicia e igualdad y no saben que a los fuertes ni les importa ni tienen la necesidad de concederlas.

Pero, como te veo —mi amigo— tan alicaído con el escandaloso abandono de tu mujer, según el chisme de estos grumetes morbosos, te comento que el mal existe para elevarte hacia el bien. Toda la brutalidad que ves en la naturaleza ha permitido abrir paso a la evolución del ser humano. Así como las atrocidades históricas perpetradas por el ser humano han permitido abrir paso hacia la evolución de las sociedades humanas actuales. Espero esto te haga sentir mejor.

Extendió su brazo con el trago recién llegado y gritó: «¡Nadie me quita lo bailao!» Los presentes, como un coro en total desarmonía, respondieron con aprobación etílica.

¿Sabes?, —me señaló— me recuerdas la figura de un histrión. Percibió mi evidente molestia por la comparanza mas no se inmutó en lo absoluto y continuó, —me recuerdas a Goethe y su sentencia: «Quien nunca comió su pan con tristeza, quien nunca pasó las horas oscuras sufriendo en su lecho y esperando el mañana, él no os conoce, Oh! Poderes celestiales». Y agregó —aún no logro descifrarte… eres como un enigma y tu rostro no expresa certidumbre alguna.

—Te reitero, recalcó, que el circo sigue mientras haya quien le aplauda los payasos… la mediocridad, la mentira y el espectáculo vacío no sobreviven por sí solos, necesitan público. Este circo puede ser la política, los medios, las redes sociales o cualquier estructura donde la apariencia vale más que la verdad. Y mientras la gente aplauda, consuma y acoja con entusiasmo lo superficial ese espectáculo seguirá dominando la realidad. No es solo culpa de los payasos que lo representan sino de quienes los validan con su atención. Despertar es dejar de aplaudir lo que nos mantiene dormidos.

—Concluiré mostrándote un escrito, afirmó secamente, como si estuviera al mando de un navío, con esta reflexión de Susana Gaytan: «El cerebro es muy de «donde fueres haz lo que vieres», lo que puede resultar demoledor en la lucha contra la corrupción. La razón es que nuestro comportamiento social se seleccionó, durante millones de años de evolución, para encajar en un grupo de pertenencia, asumir sus normas y, con ello, obtener su aprobación. Por tanto, en entornos que normalizan la corrupción, la presión del medio activa las áreas del cerebro social, aumentando la motivación a emular la conducta grupal aunque se oponga a los principios éticos individuales. Si la exposición a prácticas corruptas se perpetúa en el tiempo, sufrimos desensibilización: la reiteración atenúa la respuesta de las áreas nerviosas encargadas de identificar el peligro y silencia la señal de «alarma moral» en nuestro cerebro».

—Mi querido amigo, me dice ya algo pausado, entramos en la era de la esclavitud de la deuda, el consumo, la superficialidad, el inmediatismo, el egoísmo, la corrupción, el enfrentamiento y la desinformación. Para mí son oportunidades, de todo tipo… de hecho, en mi barco puedo cargar armamentos: la guerra es un negocio colosal. Total, como escribiera Ayn Rand: «Cuando la ley ya no te proteje de los corruptos sino que protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada». Sigue con tu vida y recuerda que hay más peces en la pecera. Por ahora demos por terminado estos temas y vamos a compartir con estos lobos sedientos. ¿Sabes? Ya muerto no te preocuparán esas cosas…

Autor de los libros sociopolíticos «La Tríada II» y «Érase una vez un edén en el Caribe»