ITSC impulsa jornada de innovación educativa y transformación tecnológica

Santo Domingo Este, R.D. El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), realizó el miércoles 7 de octubre del presente año, una jornada de alto nivel, enfocada en innovación educativa, transformación digital y nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje, bajo el concepto “Advancing Education, All Intelligence”, innovadora actividad que se llevó a cabo en las instalaciones del reconocido community college

La actividad reunió a autoridades académicas, docentes, estudiantes y actores estratégicos de la educación superior, en una experiencia concebida para mostrar cómo la inteligencia artificial, la conectividad y los nuevos entornos digitales, pueden fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. El evento contempla una capacidad de hasta 210 participantes.

Como parte de la agenda se desarrolló un panel de expertos, concebido como un espacio de intercambio sobre la experiencia de transformación de la educación, el impacto de las tecnologías emergentes y los nuevos desafíos del aprendizaje en un entorno cada vez más digital e inteligente.

Otro de los principales componentes de la jornada fue un recorrido por cinco experiencias de innovación educativa. A saber: Núcleo Digital: Centro de Datos y Campus Inteligente; Aula Conectada: El Salón de Clases Inteligente; AI Lab: Laboratorio de Desarrollo e Inteligencia Artificial; Espacio Inmersivo: Galería ITSC y Co-Lab Educational: Aula Colaborativa de Alto Impacto.

Estas experiencias permitirán conocer aplicaciones concretas de tecnología en conectividad, inteligencia artificial, aprendizaje inmersivo y colaboración.

Está prevista la participación de estudiantes, quienes tendrán un papel central durante la jornada y docentes enlaces, además de una clase informática en vivo y testimonios de participantes en experiencias internacionales de formación.

Asimismo, la actividad contará con el acompañamiento de aliados nacionales e internacionales vinculados a la educación y la transformación digital.

Bajo el concepto “Advancing Education, All Intelligence”, el ITSC reafirma su apuesta por una educación técnica conectada con la innovación, el desarrollo del talento y las nuevas demandas del entorno tecnológico.

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