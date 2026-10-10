Centro Cultural Rainieri presentó un concierto didáctico que unió música, historia y literatura

Punta Cana, La Altagracia. – El Centro Cultural Rainieri presentó “Música de los Grandes Maestros”, un concierto didáctico que invitó a los asistentes a descubrir algunas de las piezas más representativas de la ópera, las canciones napolitanas y el repertorio en español, a través de una experiencia que integró interpretación musical contextualización histórica, literaria y artística.

El encuentro celebrado el sábado 12 de septiembre, contó la participación del tenor Enrique Pina y la pianista Gabriela García, mientras que la contextualización de las obras estuvo a cargo del arquitecto Gamal Michelén, crítico de arte y actual viceministro de Cultura para Patrimonio Cultural.

Con un formato cercano y didáctico, la velada permitió al público conocer el contexto histórico, literario y artístico de cada pieza. Antes de cada interpretación, Michelén compartió los datos y referencias, para luego dar paso a la interpretación de Pina, acompañado al piano por García.

El repertorio estuvo organizado en dos partes. La primera estuvo dedicada a reconocidas arias de ópera, entre ellas O Paradiso, de L’Africana, de Giacomo Meyerbeer; Una furtiva lagrima, de L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti; y E lucevan le stelle, de Tosca, de Giacomo Puccini.

La segunda parte estuvo dedicada a las canciones napolitanas y al repertorio en español, con interpretaciones de No puede ser, de La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal; Pecche, de Gaetano Pennino y Carlos De Flavis; Alma Llanera, de Gutiérrez y Coronado; y Torna Surriento, de Ernesto y Giambattista De Curtis.

Más que un concierto, “Música de los Grandes Maestros” se planteó como un encuentro para acercar al público a la música desde una perspectiva integral, poniendo en diálogo la interpretación con las historias, personajes y contextos que forman parte del legado de estas grandes obras.

La actividad forma parte de la programación del Centro Cultural Rainieri, concebida para propiciar encuentros alrededor de la cultura, el conocimiento y las distintas expresiones del patrimonio artístico, como parte de su visión de ser un espacio abierto al encuentro y al disfrute de la cultura.

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