INDOTEL recibe edificio propio y pone fin a 24 años de pago de alquiler

Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) dio un paso histórico al ponerle fin al pago de alquiler durante 24 años, tras anunciar la adquisición de su propio edificio, que le ahorrará al Estado dominicano unos RD$ 1,540 millones de pesos en 10 años.

La nueva sede del INDOTEL, ubicada en la Avenida 27 de Febrero, representa mejoras en términos financieros, administrativos, en la productividad de sus colaboradores, así como en la reducción de gastos, los cuales serán destinados al fortalecimiento de programas y servicios que ofrece la institución a la ciudadanía.

El nuevo inmueble del INDOTEL cuenta con 10 pisos, cuatro niveles de parqueos soterrados y un nivel de parqueos en superficie (primer nivel) con una cantidad de 9 estacionamientos para motocicletas y 99 parqueos para automóviles, lo que representa un total de 108 parqueos para vehículos.

El presidente de Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, encabezó la adquisición de la obra en gris que albergará la institución, la cual tuvo una inversión total estimada en RD$ 1,777.90 millones, que abarca la construcción, equipamiento y obras complementarias; este monto resulta significativamente inferior a los RD$3,317.4 millones que constaría continuar en el edificio Osiris en los próximos 10 años.

Tras realizar un recorrido junto a directivos y técnicos de la institución, Gómez Mazara subrayó que con la nueva adquisición deja atrás años de arrendamiento: “pasábamos anualmente RD$ 52,103,153.70 por concepto de alquiler del edificio Osiris, además de costos adicionales por uso de parqueos externos, servicios de planta eléctrica y otras necesidades operativas. Ahora ese dinero que se destina a alquiler se podrá utilizar en programas que impacten a la población”.

Gómez Mazara resaltó que, además de los beneficios económicos, la compra del nuevo edificio permitirá contar con un espacio más moderno, con un diseño inclusivo y con acceso adecuado para personas con movilidad reducida, lo que mejorará las condiciones laborales de los colaboradores.

“Esta compra eliminará el hacinamiento que están sufriendo los empleados del INDOTEL en la actualidad, que limita la productividad laboral de los colaboradores” dijo el funcionario de las telecomunicaciones, al aclarar que se mudarán para el nuevo edificio en diciembre, ya que la obra está en proceso de terminación y de equipamiento.

Para garantizar un proceso transparente de la compra del nuevo edificio, el Consejo Directivo del INDOTEL formó un Comité de Seguimiento de las Contrataciones Públicas, integrado por Carlos Mendoza, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), y las señoras Sina Cabral y María Teresa Cabrera, quienes también tuvieron a cargo recibir cualquier objeción o impugnación que presentasen relacionadas al proceso de compra.

Con esta nueva adquisición, el INDOTEL reafirma su compromiso con las buenas prácticas administrativas, la transparencia y con la optimización de los recursos del Estado.

Gómez Mazara se hizo acompañar de los miembros del Consejo Directivo, Fausto Rosario, Juan Taveras Hernández; Julissa Cruz, directora ejecutiva; Mayra Cochón, directora Administrativa; Francisco Tellería, encargado de Infraestructura, entre otros colaboradores.