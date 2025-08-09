Inacif destruyó más de 2 toneladas de drogas

Este año han sido ocupadas y destruidas más de 20 toneladas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de sus funciones en la lucha contra el tráfico de drogas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) destruyó, después del debido análisis y la certificación correspondiente, más de 2,000 kilogramos de drogas ocupados en diversas localidades del país.

En un informe el Inacif detalla que en total fueron destruidos 2 mil kilogramos 21 gramos y 430 miligramos de distintas sustancias narcóticas, ocupadas en operaciones del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Correspondían a 597 casos.

Entre los narcóticos destruidos se encuentran de cocaína 1,696 kilogramos 517 gramos (83.93%) y de marihuana 323 kilogramos y 95 gramos (15.98%), así como 1 kilogramo 748 gramos de crack (0.09%) y 69 gramos (0.0034%) de éxtasis.

Esta destrucción de sustancias incluye importantes decomisos realizados recientemente por las autoridades, tales como los 1,536 paquetes de cocaína incautados en Cabo Rojo, provincia de Pedernales, entre otros importantes casos.

Los narcóticos también fueron ocupados en sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana, Peravia, Barahona, La Altagracia, Bahoruco, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

También, fueron destruidos durante el acto 7 kilogramos 301 gramos de otras sustancias que se determinó mediante los análisis del Inacif que no correspondían a drogas.

La destrucción de los narcóticos se realizó en las instalaciones del Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, ubicadas en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

La jornada cumple con lo establecido en la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley Orgánica del Ministerio Público (núm. 133-11).

Representantes de diversas instituciones del país participan cada jueves en el acto de destrucción de las drogas encabezado por peritos del órgano forense. En lo que va de este año 2025, el Inacif ha destruido 20 mil kilogramos 4 gramos y 24 miligramos de diferentes drogas.