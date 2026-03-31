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Habrá carreras de caballos el jueves en el Quinto Centenario

PRIMICIAS DIGITAL31 de marzo de 2026
20 Menos de un minuto

SANTO DOMINGO ESTE.- El Jueves Santo habrá carreras de caballos en el Hipódromo Quinto Centenario, informó la Comisión Hípica Nacional, por medio a un despacho de prensa.

El organismo rector de la hípica en la República Dominicana explicó que el jueves próximo (3:30 p.m.) se celebrará el cartel #27 del año, en vez del próximo sábado, cuando no habrá actividad en el parque hípico dominicano, por el tradicional asueto de Semana Santa.

En la llamada Semana Mayor es costumbre que se celebren las carteleras hípicas en el país los días martes y jueves, en vez de martes y sábado. Este año se seguirá con esa tradición.

 

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