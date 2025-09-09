Gran mentira danilista

Sucedió, siendo él, como todo Presidente de esa chismográfica República, el ser mejor informado (ayudantes, militares y policías, amigos y compañeros de partido se encargan de eso), que nunca se percató de que hermanas y cuñados se enriquecían exageradamente, con miles de millones de pesos que no podían ocultar, aunque quisieran. Nunca se preocupó por las fortunas que exhibían ni nunca les habría pedido su parte. Eso dice él, pasando por ignorante absoluto de todo lo que sucedía en la familia y en el Palacio Nacional y sus cuentas bancarias…(Ja ja ja ja…Risa: es lo único que provoca con su falsa ignorancia, pues nadie le acepta tamaña mentira).