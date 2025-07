Gestión humana y las nuevas habilidades en la selección del talento

Por Cádido Mercedes

“El ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber cómo entenderse con la gente”.

(Theodore Roosevelt).

La gestión humana, como rama especializada de la gerencia, de la administración, es,

actualmente, la más cambiante en la esfera organizacional, sin importar el marco

categorial en que ella se ubique: administración pública o administración privada;

micro, pequeña, medina o gran empresa; de servicios; en la alta tecnología, en el

turismo, en la salud, en la educación, en el comercio o en la industria. Es que las

personas se deslizan a lo largo y ancho de todo el tejido de una organización. Donde

quiera que asistan encontraremos gente.

La gestión humana es la que trata de auscultar el marco diferenciador entre un gasto o

una inversión a la hora de atraer un potencial talento humano. Es la que amplifica el

horizonte en el decantamiento de mayor productividad, contando con el talento humano

adecuado en cada contexto. La misión nodal de la gestión humana es como atraer, como

seleccionar, motivar, desarrollar y mantener al capital humano. La gestión humana es

virtuosa, es extraordinariamente dinámica, es la más compleja, pues tiene que ver con el

capital más complejo en el seno de una empresa, de una organización: capital físico,

capital financiero, capital técnico, capital tecnológico. La gestión humana esboza la

cadena y la ruta de los demás capitales, desde su génesis, evolución, desarrollo y

desvinculación.

¡En el dolor de la muerte aún está presente la gestión humana! Es la que obra en la

subjetividad del ser. Los demás capitales operan con un grado de objetividad, que

subvierte el drama humano, en la vastedad de sus sentimientos, emociones y

conocimientos. Tiene que construir el puente para una loable combinación. La gestión

humana, al tener que palpitar el alma de la gente, llega a internalizar la famosa frase de

San Agustín, cuando decía “Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que

piensa sino lo que ama”.

El capital humano es el lugar donde se inician todas las ideas, la fuente de la

innovación, pues, el dinero habla, pero no piensa, la máquina trabaja, pero no crea.

Pensar y crear de maneras distintas, en cada circunstancia y en cada contexto, es obra de

la naturaleza humana y en el ciclo de la vida vital de cada uno de nosotros, los gestores

del talento humano, tienen que analizar, evaluar y comprender como operan las distintas

fases del ser humano y cuál es el grado de motivación, de ambiente, que ha de

configurarse en cada época.

La gestión humana efectiva es la que permite distinguir que tener personas no significa

necesariamente tener talento humano, pues este último se define como las personas

dotadas de competencias. El talento humano es la suma de conocimientos, habilidades,

experiencias y comportamiento. El talento es el espejo que subvierte todo su interior

para reflejarse en el exterior, en el cuerpo combinado de la coherencia del hacer, como

del pensar y el decir. Como nos subraya Aristóteles “La inteligencia consiste no solo en

el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la

práctica”. El gestor humano ha de tener bien objetivizado, que la mejor manera de decir

es haciendo.

El talento humano es el patrimonio invaluable que una empresa, una organización,

puede obtener para alcanzar la mejor competitividad, para el desarrollo de los logros

organizacionales, particulares e individuales. Se trata de cómo construir un espacio con

objetivos de largo aliento, con el mejor grado de eficiencia, eficacia y calidad. Estamos

buscando un talento que conjugue, resuma: Conocimiento, que es saber; Habilidad, que

constituye el tránsito del grado de ese saber en un poder hacer, es el florecimiento de la

mutación del llevar el conocimiento a resultados; Buen Juicio, que es el campo de la

lógica, de la concentración, de la penetración con apertura, sin bloqueo, de mirar causas,

consecuencias y ver las decisiones con alternativas y con visión de la temporalidad;

Actitud, como disposición, que es la mirada firme en el presente con perspectiva de

futuro, sin permitir que la cultura del lobo y la quejumbre se entronice en nuestro

accionar.

La ventaja competitiva mayor se logra con el talento humano. Las personas en las

organizaciones, en las empresas, son como la democracia sin partidos políticos, no

existen, empero, sin la calidad de estos, queda magullada en el grito de dolor de la

democracia defectuosa. De allí que tenemos que ser creativos, innovadores, en la

búsqueda de atraer (reclutamiento) y selección del talento. La identidad propia de una

organización está dada por las personas que la integran, por sus procesos, cultura y

filosofía organizacional (Misión, Visión y Valores). No como un cuadro en la pared,

sino como parte intrínseca del modus vivendi y modus operandi del caudal cotidiano de

la misma.

¿Cuáles competencias, habilidades técnicas, blandas, buscamos en el proceso de

Reclutamiento y Selección del Talento Humano hoy en día? Dicho de otra manera, ¿qué

buscamos para incorporar a las personas a la empresa, a la organización o a una

institución pública?

Pensando en el área gerencial, ejecutiva, que dirija personas, la pauta ha de ser:

1) Personas con motivación al logro.

2) Personas con compromiso en la búsqueda de objetivos.

3) Personas con un espíritu de iniciativa, buscando más allá de la cuadratura, que

rompa con los paradigmas establecidos para poder ir más allá del “Siempre se ha

hecho así. Déjalo así que eso funciona. Espera que ya no sirva más. Espera que

se caiga”.

4) Personas optimistas, enfocados en el que se puede y que mañana es otro día.

Sintetizan la frase de Sócrates “La alegría del alma forma los bellos días de la

vida”.

5) Autocontrol. Hay personas que no tienen filtros, disparan todo lo que le llega a

la cabeza. No entienden que, de la abundancia del corazón habla la boca.

6) Confiables, que es un reflejo de la responsabilidad, de la credibilidad.

7) Personas con alto grado de adaptabilidad en un mundo donde el cambio es la

única certeza.

8) Personas altamente innovadoras, con un pie firme en el presente y la otra pierna

elevada hacia el futuro.

En el proceso para incorporar a las personas se realiza con diferentes metodologías y

llevando a la práctica los diferentes test de evaluación en el proceso de selección, tanto

en la vida real como de simulación. Se lleva a cabo: análisis lógico, análisis sistémico,

presentaciones, estudios de casos, visualizando el análisis de FODA, todos ellos, con un

enfoque estratégico, de acción macro orientada, con un enfoque nuclear, con modelo

incremental, en medio de la inestabilidad y cambio, creatividad e innovación.

En el proceso de Reclutamiento y Selección tenemos que diferenciar el Mercado de

trabajo y el Mercado de recursos humanos, que no es lo mismo. En su libro de Gestión

del Talento Humano, Idalberto Chiavenato nos dice “Si el mercado de trabajo se refiere

a las oportunidades de empleo y a las vacantes existentes en las empresas, el mercado de

recursos humanos es el reverso de la medalla. Se refiere al conjunto de candidatos a

empleo. El MRH (o mercado de candidatos), se refiere al contingente de personas que

están dispuestas a trabajar, o que trabajan, pero están dispuestas a buscar otro empleo”.

Conviene destacar que las organizaciones modernas no reclutan ni seleccionan basados

en el puesto per se, sino en la óptica de las competencias y técnicas de evaluación que

auscultan y develan múltiples factores, donde tratan de obtener lo que somos y todo

nuestro potencial. Todo el proceso implica un verdadero filtro, un cedazo cual si fuese

obtener arena fina de un camión de arena gorda. Por ejemplo: Llegan 100 currículos

vitae a la organización, se presentan 40. Ahora tamizamos y llegamos a 15.

Entrevistamos 8, y, finalmente, 4 candidatos son encaminados hacia el proceso de

selección.

Debemos de enfatizar, “la competitividad de la organización depende de las

competencias de las personas que representan el capital humano”. Si quieres una

organización altamente valorada, eficiente, más allá de si es privada o pública, tienes

que buscar a la persona adecuada para el cargo correcto. Es como si quiere saber si un

dirigente, supervisor o gerente es un excelente líder: busca a ver a las personas con las

que se rodea. De igual manera, si desea saber si un presidente está orientado a la gente,

observa a ver a dónde va la partida, el dinero consignado en el presupuesto general del

Estado. En la misma dimensión, quieres saber si una persona es transparente, le gusta la

rendición de cuentas del dinero, pregúntale si el exceso de personal y la calidad que

selecciona, si fuera para su empresa, tomara la misma decisión.

Tenemos que ver el proceso de selección en tanto una ruta, un camino de comparación,

de decisión y de elección, siempre en función de las competencias deseadas y de la

definición de competencias. Antiguamente eran: tomar en cuenta la descripción del

puesto y la especificación del puesto. En Harvard Business Review Lo que deberías

saber sobre Habilidades Directivas nos dicen “las empresas actuales dan prioridad a las

habilidades sociales por encima de los conocimientos técnicos, la experiencia en gestión

financiera y otras cualificaciones. Cuando hablamos de habilidades sociales nos

referimos a ciertas capacidades específicas, como un alto nivel de autoconocimiento, la

capacidad de escuchar y comunicarse bien, la facilidad para trabajar con distintos tipos

de personas y grupos, y lo que los psicólogos denominan “teoría de la mente”, es decir

la capacidad de inferir como piensan y sienten los demás”.

Las habilidades blandas o habilidades sociales, son aquellas que impulsan la

inteligencia emocional. También llamadas Soft Skills, como habilidades transversales o

socioemocionales enfocadas en desarrollar ciertos valores y rasgos que fomentan la

comunicación y la relación efectiva de una persona con aquellas que le rodean.

Buscamos gente: creativa, innovadora, con pensamiento crítico, guiada a la resolución

de problemas, trabajo en equipo, colaboración, comunicación efectiva, capacidad de

concentración, capacidad de organización, fuerza de voluntad y esfuerzo, adaptabilidad,

poder de iniciativa y el buen juicio de la autonomía.

La gestión humana efectiva es el camino cierto del logro de una competitividad

sostenible, pues el talento humano, bien seleccionado, exquisitamente motivado es el

motor de retención y desarrollo de los mecanismos esenciales para el disparador de

diferenciación, ya que las empresas, todas, concurren en el mismo espacio por la

obtención de las herramientas tecnológicas a su alcance. El plus verdadero de

decantación son los líderes que tengamos en la creación de un ambiente virtuoso para el

desarrollo de todos los actores. Como nos decía Margaret Wheatley “En estos tiempos

turbulentos, no necesitamos mandar y controlar más, necesitamos mejores medios para

involucrar la inteligencia de todos en la solución de los desafíos y las crisis a medida

que surgen”.