Ex vicepresidente CDP Fernando Peña dice Luis Pérez es esperanza de conquistas

SANTIAGO .- El ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Fernando Peña, anunció su reintegración al Movimiento Marcelino Vega, para respaldar a Luis Pérez, el candidato a la presidencia de ese grupo periodístico, como a todos los demás aspirantes, con miras al logro de importantes conquistas gremiales.

Peña pidió votar por la Plancha No.1 del MMV a nivel nacional, así como por los candidatos que postula ese grupo en las diferentes Seccionales. “Luis Pérez es un signo de esperanza para conquistas gremiales”, agregó.

El dirigente periodístico manifestó que Pérez es un verdadero gremialista, honesto, decente y trabajador.

Observó que el candidato a la presidente del CDP cuenta con un formidable equipo, que también tiene a Gabriel Cruz, para la presidencia del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), y Yudelki Guerrero, para el al Tribunal Disciplinario.

También tiene a Javier Taveras, para la Secretaría General de Santiago y Wilder Páez, para la Seccional del Distrito Nacional.

El periodista Fernando Peña hizo un llamado a la unidad y reconciliación de los directivos del Marcelino Vega.

Declaró que la unidad para preservar la institucionalidad y credibilidad de ese instrumento histórico, que se llama CDP, es importante.

Pero dijo que el Movimiento Marcelino Vega, obtendrá el triunfo en las elecciones de este viernes.