- Publicidad -
Nacionales

Ex vicepresidente CDP Fernando Peña dice Luis Pérez es esperanza de conquistas

PRIMICIAS DIGITAL28 de agosto de 2025
2 1 minuto de lectura

SANTIAGO .- El ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Fernando Peña, anunció su reintegración al Movimiento Marcelino Vega, para respaldar a Luis Pérez, el candidato a la presidencia de ese grupo periodístico, como a todos los demás aspirantes, con miras al logro de importantes conquistas gremiales.

Peña pidió votar por la Plancha No.1 del MMV a nivel nacional, así como por los candidatos que postula ese grupo en las diferentes Seccionales. “Luis Pérez es un signo de esperanza para conquistas gremiales”, agregó.

El dirigente periodístico manifestó que Pérez es un verdadero gremialista, honesto, decente y trabajador.

Observó que el candidato a la presidente del CDP cuenta con un formidable equipo, que también tiene a Gabriel Cruz, para la presidencia del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), y  Yudelki Guerrero, para el  al Tribunal Disciplinario.

También tiene a Javier Taveras, para la Secretaría General de Santiago y Wilder Páez, para la Seccional del Distrito Nacional.

El periodista Fernando Peña hizo un llamado a la unidad y reconciliación de los directivos del Marcelino Vega.

Declaró que la unidad para preservar la institucionalidad y credibilidad de ese instrumento histórico, que se llama CDP, es importante.

Pero dijo que el Movimiento Marcelino Vega, obtendrá el triunfo en las elecciones de este viernes.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL28 de agosto de 2025
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Ministro Joel Santos: Estado refuerza capacidad eléctrica ante aumento de la demanda por temperaturas extremas

28 de agosto de 2025

Aurelio Henriquez candidato a la presidencia del CDP por la Plancha 3 y cita avance de su gestión en el proceso de transformación el CDP

28 de agosto de 2025

Mario Díaz aboga por reformas puntuales al Código Laboral sin afectar la cesantía

28 de agosto de 2025

RD Vial lanza el 511 como nuevo número de asistencia vial en todo el país

27 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!