¿Es obligatorio tener un título universitario para ejercer el periodismo?

Por el Lic. César Fragoso

Leyendo algunos de los mensajes en un grupo del whatsapp del Periódico Primicias, me encontré con el siguiente comentario el cual, copio y pego exactamente como lo encontré: “¿Para que estudiar periodismo? Si ni siquiera para ser miembro del CDP se necesita tener el título de licenciado en Comunicación Social.

Asunto que ha salido a flote que en el CDP hay más de 2000 miembros sin títulos, de esos fueron admitidos en el 2017 y 2020, según me informó una fuente.

Vamos a hacer una auditoría al padrón de miembros del CDP para que sepamos ¿Quiénes tienen o no títulos?

También es necesario establecer en el Reglamento Eectoral del CDP que los que no tienen títulos académicos no pueden ser dirigentes del CDP.

Se cree una comisión de aceptación de miembros para que se encargue de verificar que los datos suministrados cuando alguien solicita ser miembro del CDP sea titulado de una universidad.

Que conté que hasta ahora no existe un impedimento para que un miembro del CDP sin título académico no puede ser dirigente CDP.

De hecho el CDP ha tenido varios presidentes sin títulos universitarios de qué estudiaron Comunicación Social”.

Como yo NO soy periodista, NO tengo Título de esa profesión, pero me encanta la misma, la cual, en cierto modo, entiendo que la ejerzo y, tengo el honor de contar con la amistad de profesionales del periodismo, tales como Alex Jimenez, Director del Periódico Primicias, Saúl Pimentel, Director del Periódico Almomento.net, Persio Maldonado, Director del Periódico El Nuevo Diario, Danny Alcántara, Presidente de ACD Media y Mercedes Castillo, ExPresidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, por solo citar algunos de los más connotados, me motivó a investigar un poco sobre el tema.

En ese sentido, de nuevo aprovechando los infinitos conocimientos sobre cualquier tema que tenga la IA (Inteligencia Artificial), le preguntó sobre el periodismo SIN TITULO UNIVERSITARIO y esta fue su respuesta:

¿Quién es un periodista?

“Un periodista es aquella persona que investiga, interpreta y comunica hechos de interés público , utilizando diversos medios como la prensa escrita, la radio, la televisión o las plataformas digitales.

Su labor consiste en recopilar información veraz, contrastarla y presentarla de forma clara y comprensible para el público, promoviendo la transparencia, el pensamiento crítico y el derecho a estar informado.

Aunque normalmente se ha asociado el periodismo con una formación académica formal, la esencia del periodista no radica en un título, sino en su compromiso con la verdad, la ética y el servicio a la sociedad .

El periodismo: más vocación que credencial

Aunque la formación académica en comunicación o periodismo puede enriquecer las habilidades técnicas y éticas del profesional, el ejercicio del periodismo no está limitado a quienes poseen un título universitario .

La historia está llena de grandes periodistas autodidactas que, sin estudios formales, han investigado, denunciado y narrado con rigor hechos de gran impacto social.

Hoy en día, con el acceso a la información y las herramientas digitales, cualquier persona comprometida con la verdad, que investigue, contraste fuentes y pública con responsabilidad, puede cumplir la función periodística .

El auge del periodismo ciudadano , los creadores de contenido informativo en plataformas digitales y los corresponsales independientes son prueba de que el periodismo es, ante todo, una práctica ética y social , no una exclusividad académica”.

Cuando encontré esa interesante información generada por la IA, me empodéré y me atreví a escribir este artículo sobre el tema, con en interés de generar una discusión objetiva y didáctica que nos lleve, quizás, a actualizar el concepto antiguo sobre la profesión, a revisar los Estatutos del Colegio Dominicano de Periodista y, posiblemente a, más que criticar que existan algunos de sus Miembros sin tener el Título Universitario, a que sea creada una subdivisión especial del gremio en la que se puedan aceptar todas aquellas personas que, al igual. que yo, podría interesarse en ser parte del CDP o se podría decir que, sin tener un Título Universitario, ejercen el Periodismo.

Si a mi me dan ese honor, será el primero en integrarme al CDP.

Aquí les dejo algunos nombres, también creados por la IA, en los que podrían ser gremializados ese nuevo tipo de periodistas:

-Registro Nacional de Periodistas No Titulados (RENAPEN)

-Red de Comunicadores Éticos sin Título (RECET)

-Sección Profesional de Comunicadores Autodidactas (SPCA)

Para mí: NO es obligatorio tener un Título Universitario para ejercer el periodismo. ¿Usted que piensa al respecto?

Estaré a la espera de sus reacciones